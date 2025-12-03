به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس سرهنگ رحمان اسپیدکار اظهار کرد: در سانحه‌ای که در محدوده پس از پمپ‌بنزین چمن‌بید رخ داد، خودروی سواری دنا با یک کشنده هوو برخورد کرد که این حادثه بدون تلفات جانی بود.

وی افزود: طبق نظر کارشناسان پلیس راه، علت تامه حادثه، عدم توانایی در کنترل خودرو به دلیل تخطی از سرعت مطمئنه در مسیر لغزنده از سوی راننده دنا اعلام شده است.

رئیس پلیس راه خراسان شمالی با ابراز خرسندی از نبود تلفات در تصادفات امروز گفت: رانندگان باید در شرایط لغزندگی، با سرعت مطمئنه و احتیاط کامل تردد کنند تا از وقوع حوادث مشابه جلوگیری شود.