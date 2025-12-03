اسدی: ۲۰ میلیارد تومان هزینه تکمیل ساختمان دوچرخه سواری شد

به گزارش خبرنگار مهر، رسول اسدی رئیس فدراسیون دوچرخه سواری در حاشیه آیین افتتاح ساختمان این فدراسیون در جمع خبرنگاران گفت: این یک افتتاح ساختمان نیست وزیر ورزش چند ماه قبل از مرکز سنجش فدراسیون دیدن کردند و امروز با حضور در این فدراسیون از فعالیت این مرکز هم دیدن خواهند کرد. تمام اینها برای کسب مدال رشته دوچرخه سواری پر مدال هست.

وی افزود: دوچرخه سواری مدتی است مدال آوری اش کمرنگ شده و نمی توانیم در میادین مختلف مدالهای خوبی کسب کنیم. این مسئله نیاز به زیر ساخت، فضای اداری مناسب و تجهیزات داشت که این اتفاق افتاده است. در بخش زیر ساخت های مناسب در بخش تجهیزات و در بخش جاده گام های خوبی برداشته شده است. در بخش پیست با حمایت وزارت باید کارهای خوبی صورت بگیرد تا به چرخه مدال اوری برگردیم.

اسدی بیان کرد: این ساختمان از سال ۹۸ با فروش ۲ واحد و نیم ساختمان در خیابان ورزنده با ۳۰ درصد پیشرفت رها شد و در دوره های مختلف با حضور سرپرستان و مسئولین هم کارهای صورت گرفت اما تکمیل نشد.

اسدی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال کارهای ساختمان شروع شد و در حقیقت تکمیل ساختمان نیمه کاره انجام شده است و هزینه ساخت این ساختمان نزدیک به ۲۰ میلیارد تومان شده است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص اینکه آیا فدراسیون از شروع کلنگ زنی و برای ساختمان نیمه کاره نیز ه پیمانکار بدهکار هستید یا خیر ؟ هم گفت: برای حسن اتجام کار مبلغی را نگه داشته ایم. ۳۰درصدی که از قبل به یادگار از فدراسیون های قبلی بوده است مانده و در حال انجام کارهای حقوقی آن هستیم.

وی ادامه داد: پیمانکار مدعی مبلغی است که ما آن را قبول نداریم و در حال رایزنی هستیم.

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری ادامه داد: پیست ها پروژه های ملی هستند و پیشنهادی که به وزارت داده ایم ساخت پیست های بی ام ایکس است.

وی در مورد پیست نیمه کاره چوبی در استان مازندران که بیش از ۲۰ سال از استارت ساخت آن می گذرد هم بیان کرد: پیمانکاری را برای این پیست به وزارت معرفی کرده ایم. جلساتی را با پیمانکار، وزارت و استاندار برگزار کرده ایم و امیدواریم به نتیجه برسد.