پست برق شماره ۱۳ مجموعه ورزشی آزادی نوسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، در ادامه بروز رسانی تابلوها و کابل‌های برق مجموعه ورزشی آزادی، این بار عملیات نوسازی پست شماره ۱۳ این مجموعه پنجشنبه ۴ دی ۱۴۰۴ به پایان رسید.

پست شماره ۱۳ مجموعه ورزشی آزادی، برق پنج سالن و موتورخانه آن را تأمین می‌کند. پیش از این پست پاساژ (اصلی) و شماره ۹ مجموعه ورزشی آزادی نوسازی شده بود.

تجهیزات برق مجموعه ورزشی آزادی از ۵۶ سال قبل تا به امروز تعویض نشده بود. این مجموعه با ۴۶۰ هکتار مساحت، ۱۴ پست برق دارد.

لازم به یادآوری است که در گام نخست بروز رسانی سیستم برق مجموعه ورزشی آزادی، مردادماه امسال با هزینه‌ای نزدیک به ۶۰ میلیارد تومان حدود ۵ کیلومتر از کابل‌های قدیمی، ترانس‌های پست و تجهیزات فشار قوی مجموعه تعویض گردید.