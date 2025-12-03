به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد سبحانی عصر چهارشنبه در جلسه کارگروه آلودگی هوا و مقابله با پدیده گردوغبار استان اظهار کرد: برخی دلایل محیط‌زیستی نظیر خشکسالی و بیابان‌زایی در ایجاد آلودگی نقش دارند و در کنار آن، شماری از کارخانه‌های صنعتی نیز سبب تشدید آلایندگی می‌گردند که اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت باید این واحدها را مشخص نماید.



وی با تأکید بر ضرورت انجام اقدامات پیش‌گیرانه، افزود: نهال‌کاری در مناطق پیرامون شهر و روستاهای مجاور از جمله آق‌بلاغ رستم‌خان لازم است تا از پیشروی بیابان‌زایی و گردوغبار ممانعت به عمل آید.



معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اردبیل با اشاره به تشکیل کمیته اضطرار آلودگی هوا در استان، گفت: در این کمیته، دلایل مؤثر در آلودگی هوا شناسایی و اقدامات ضروری برای کاهش آلاینده‌ها اجرایی خواهد شد.



سبحانی با اشاره به اعلام‌های غیررسمی درباره سطح آلودگی هوا در برخی پایگاه‌های اینترنتی، بر پرهیز از استناد به پیش‌بینی‌های نادرست تأکید نمود و افزود: شاخص و میزان دقیق آلایندگی تنها بر پایه داده‌های استخراج‌شده و واقعیات میدانی و دستگاه‌های رسمی پایش، اعلام می‌گردد.



وی همچنین با اشاره به وجود چند دستگاه پایش آلودگی هوا در نقاط گوناگون، اظهار داشت: لازم است یک دستگاه دیگر به‌روز در مرکز شهر اردبیل نصب شود که با همکاری شهرداری و نهادهای مربوطه، این کار باید تا پایان سال انجام پذیرد.