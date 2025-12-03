خدادادی: تقویت حفاظت از منابع طبیعی در استان اردبیل ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی که با حضور یوسف خدادادی معاون قضائی رئیس‌کل دادگستری استان، آفاقی دادستان مرکز استان، بازرس کل استان و جمعی از مدیران و مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط در دادگستری استان برگزار شد، بر اهمیت حفاظت از منابع طبیعی تأکید شد.



خدادادی در این نشست با اشاره به اقدامات مؤثر پیشین، بر لزوم رفع سریع مشکلات موجود در زمینه نیروی انسانی و امکانات برای حراست بهتر از این منابع پافشاری کرد.



وی در ادامه با اشاره به نقش این شورا، سه راهکار کلیدی را برای صیانت از منابع طبیعی برشمرد: افزایش آگاهی عمومی و فرهنگ‌سازی از طریق بهره‌گیری از نهادهای فرهنگی و رسانه‌ها، تقویت اقدامات پیشگیرانه و گسترش همکاری میان نیروهای انتظامی و مردم برای جلوگیری از تخریب و آتش‌سوزی، پیگیری تخصصی و قضائی پرونده‌های مرتبط توسط واحدهای حقوقی دستگاه‌ها و برخورد جدی مراجع قضائی با متخلفان



معاون قضائی رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل همچنین با اشاره به عملکرد شورا در حوزه ثبت مالکیت اراضی، از حدنگاری و صدور اسناد تک‌برگی برای بیش از ۶۲ درصد از اراضی زراعی استان در سال گذشته خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این میزان تا پایان سال جاری به ۸۰ درصد برسد. وی تنظیم سند رسمی را گامی اساسی در کاهش منازعات حقوقی دانست.



دادستان مرکز استان نیز در این نشست بر آمادگی کامل مراجع قضائی برای حمایت از حریم منابع طبیعی تأکید کرد و اعلام نمود: ظرفیت دادسرا به‌طور کامل برای پاسداری از اموال عمومی بسیج شده و این نهاد از تمامی ابزارهای قانونی برای مقابله با تعرض به اراضی ملی بهره خواهد گرفت. وی همچنین هماهنگی نهادهای اجرایی و ارائه گزارش‌های دقیق و به‌موقع را عاملی تسریع‌بخش در فرآیندهای قضائی عنوان کرد.



به گزارش مهر، بررسی گزارش‌های دستگاه‌های مسئول از اقدامات انجام‌شده و جست‌وجوی راهکارهایی برای پیشگیری از تخریب و تصرف غیرقانونی اراضی ملی از دیگر محورهای مورد بحث در این جلسه بود.