به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سعید شهواری در شورای حفظ حقوق بیتالمال لرستان در سخنانی، اظهار داشت: پاسداری از سرمایههای عمومی و منابع طبیعی وظیفهای شرعی، ملی و قانونی است و همه دستگاهها باید در این مسیر همافزا عمل کنند.
وی در خصوص اهمیت بیتالمال در آموزههای دینی و جایگاه بیتالمال در فرهنگ اسلامی، گفت: بیتالمال امانتی الهی و مردمی است و خیانت در آن گناهی نابخشودنی محسوب میشود. همانگونه که امام علی (ع) در نامه به مالکاشتر فرمودند: بیتالمال همچون خون مردم است؛ مبادا در آن خیانت کنی.
رئیسکل دادگستری لرستان با بیان عملکرد شورا در سالهای اخیر، گفت: در حوزه مبارزه با زمینخواری، دهها پرونده مربوط به تصرف غیرقانونی اراضی ملی بررسی و با قاطعیت رسیدگی شد و چندین هکتار زمین به طبیعت و مردم بازگردانده شد. همچنین با همکاری ادارات ذیربط، موارد متعدد تجاوز به حریم رودخانهها و چاههای غیرمجاز شناسایی و مسدود شد.
حجتالاسلام شهواری، افزود: گسترش فرهنگ امانتداری و مسئولیتپذیری در میان مدیران، کارکنان و همکاری گسترده با رسانهها و نخبگان اجتماعی برای تبیین اهمیت بیتالمال و ایجاد مطالبهگری عمومی از دیگر محورهای اصلی فعالیت این شورا است و حفظ حقوق بیتالمال تنها با نظارت قضائی محقق نمیشود، بلکه نیازمند همکاری همه دستگاهها و مشارکت مردم است، در این شورا بر تقویت نظارت هوشمند و الکترونیک برای جلوگیری از تخلفات پیش از وقوع تأکید شد.
وی تأکید کرد: شورای حفظ حقوق بیتالمال استان لرستان با اتکا به آموزههای دینی، قوانین ملی و حمایت مردم شریف، مصمم است و هیچگونه تعدی به حقوق مردم را برنمیتابد و از همه مردم میخواهیم در این مسیر یاور دستگاه قضائی باشند تا لرستانی آبادتر را بسازیم.
