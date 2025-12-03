به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سعید شهواری در کارگاه آموزشی دوروزه قضا زدایی، میانجیگری و برنامههای ترمیمی برای کودکان در رسیدگیهای قضائی بر ضرورت بازاندیشی در شیوههای رسیدگی به آسیبهای اجتماعی و حقوقی کودکان و نوجوانان تأکید کرد و اظهار داشت: نسل امروز، آینده این سرزمین را رقم خواهد زد و وظیفه ما است که باتدبیر و نگاه انسانی، آنها را از آسیبها دور کنیم.
ضرورت کاهش ورودی پروندههای غیرضروری به دستگاه قضائی
وی با اشاره بهضرورت کاهش ورودی پروندههای غیرضروری به دستگاه قضائی، گفت: قضا زدایی نهتنها موجب کاهش حجم کار دادگاهها میشود، بلکه زمینهساز حلوفصل اختلافات در محیطی آرامتر و انسانیتر است.
رئیسکل دادگستری لرستان، افزود: میانجیگری باتکیهبر گفتوگو، مصالحه و درک متقابل، میتواند بسیاری از تنشها را پیش از آن که به پرونده قضائی تبدیل شوند، پایان دهد. این رویکرد در حوزه کودکان اهمیت مضاعف دارد، زیرا تجربههای تلخ قضائی آثار روانی و اجتماعی عمیقی بر آنها برجای میگذارد.
حجتالاسلام شهواری در ادامه با تأکید بر عدالت ترمیمی، گفت: عدالت ترمیمی بهجای تمرکز صرف بر مجازات، به بازسازی روابط، ترمیم آسیبها و بازگرداندن کودک به مسیر صحیح زندگی میاندیشد.
اجرای طرح «نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان»
وی برنامههای این حوزه را شامل آموزش مهارتهای زندگی و کنترل هیجانها، ایجاد فرصتهای بازپروری و بازگشت به مدرسه، حمایت روانشناختی و اجتماعی و مشارکت خانوادهها در فرایند اصلاح و تربیت دانست و افزود: این اقدامات نهتنها به نفع کودک است، بلکه جامعه را نیز از چرخههای تکرار جرم و آسیب مصون میسازد.
رئیس شورای قضائی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به طرح «نماد» یا «نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان» اشاره کرد و گفت: این طرح با راهبری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان و همکاری آموزشوپرورش و دیگر دستگاههای متولی توانسته موارد متعدد آسیبهای اجتماعی دانشآموزان را شناسایی و مدیریت کند.
حجتالاسلام شهواری، افزود: برگزاری جلسات مشاوره و کارگاههای آموزشی، افزایش سطح آگاهی خانوادهها و مدارس و پیگیریهای قضائی و حمایتی از جمله دستاوردهای این طرح بوده است. «نماد» نمونهای روشن از همافزایی نهادها برای صیانت از آینده فرزندان این مرزوبوم است.
ارائه خدمات روانشناسی و مددکاری در مجتمع «شوق زندگی»
وی با تأکید بر اهمیت پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، گفت: پیشگیری همواره کمهزینهتر و مؤثرتر از درمان است.
رئیسکل دادگستری لرستان، ادامه داد: در همین راستا، با راهبری دادگستری کل لرستان مجتمع شوق زندگی در لرستان بهعنوان پایگاهی برای آموزش، مشاوره، توانمندسازی و حمایت از خانوادهها و کودکان آسیبدیده همزمان با سفر ریاست قوه قضائیه به لرستان در بهمنماه سال گذشته فعالیتهای خود را آغاز کرده است. این مجتمع با ارائه خدمات روانشناسی، مددکاری و آموزش مهارتهای اجتماعی و فرهنگی توانسته امید تازهای در دل بسیاری از خانوادهها ایجاد کند.
حجتالاسلام شهواری، تصریح کرد: وظیفه دستگاه قضائی تنها به صدور حکم محدود نمیشود، بلکه شامل هدایت جامعه بهسوی عدالت، آرامش و سلامت اجتماعی نیز میشود. کارگاههای آموزشی، طرحهای پیشگیرانه و مجتمعهای حمایتی ابزارهایی هستند که ما را در تحقق این رسالت یاری میکنند.
وی خطاب به همکاران قضائی، گفت: از همه شما میخواهم با جدیت، دلسوزی و نگاه انسانی در این مسیر گام بردارید. آینده کودکان، آینده جامعه ما است. اگر امروز باتدبیر و محبت آنها را از آسیبها دور کنیم، فردا شاهد جامعهای سالمتر، پویاتر و عادلانهتر خواهیم بود.
