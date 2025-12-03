به گزارش خبرنگار مهر، حمید پورحسینی شامگاه چهارشنبه در ادامه با اشاره به برگزاری رویداد «جام رسانه امید» در استان همدان، اظهار داشت: این برنامه با محورهای جهاد تبیین، جهاد خدمت، جهاد امید و امیدآفرینی و پیشرفت ایران به مدت ۳۶ ساعت در شهرستان ملایر در حال برگزاری است.

وی قالب‌های قابل پذیرش در این رویداد را گزارش مکتوب، پادکست، عکس، اینفوگرافی، کلیپ موبایلی و تولیدات مبتنی بر هوش مصنوعی برشمرد و افزود: آثار شرکت‌کنندگان بر اساس کیفیت محتوا، میزان انتشار، بازدید و بازخورد مخاطبان ارزیابی می‌شود.

پورحسینی در پایان تأکید کرد: شرکت‌کنندگان برای شناسایی آثار توسط سیستم داوری، باید در هر تولید محتوا از هشتگ‌های #پیشرفت_ایران و #امید_همدان استفاده کنند.