  1. استانها
  2. همدان
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۴۹

پورحسینی: رسانه‌ها پیشرفت‌های واقعی کشور را منعکس کنند

همدان-مسئول سازمان بسیج رسانه استان همدان گفت: اتفاقات مثبت و پیشرفت‌های قابل توجهی در عرصه‌های مختلف در حال رخ دادن است که باید به‌درستی به مردم معرفی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید پورحسینی شامگاه چهارشنبه در ادامه با اشاره به برگزاری رویداد «جام رسانه امید» در استان همدان، اظهار داشت: این برنامه با محورهای جهاد تبیین، جهاد خدمت، جهاد امید و امیدآفرینی و پیشرفت ایران به مدت ۳۶ ساعت در شهرستان ملایر در حال برگزاری است.

وی قالب‌های قابل پذیرش در این رویداد را گزارش مکتوب، پادکست، عکس، اینفوگرافی، کلیپ موبایلی و تولیدات مبتنی بر هوش مصنوعی برشمرد و افزود: آثار شرکت‌کنندگان بر اساس کیفیت محتوا، میزان انتشار، بازدید و بازخورد مخاطبان ارزیابی می‌شود.

پورحسینی در پایان تأکید کرد: شرکت‌کنندگان برای شناسایی آثار توسط سیستم داوری، باید در هر تولید محتوا از هشتگ‌های #پیشرفت_ایران و #امید_همدان استفاده کنند.

