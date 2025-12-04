به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا نوروزی عصر پنجشنبه در نخستین دوره جام رسانهای امید به میزبانی دانشکده ملی مهارت خوارزمی ملایر اظهار کرد: این سرمایهگذاریها شامل احداث هایپرمارکت با ۴۳۸۰ متر مربع عرصه و ۵۰۰۰ متر مربع اعیان، پروژه مبلمان و منبت سیفیه با ۶۸۰۰ متر مربع عرصه و ۱۳۸۰۰ متر مربع اعیان و نیز احداث جایگاه دوگانهسوز با ۶۰۰۰ متر مربع عرصه است.
وی با اشاره به جایگاه ممتاز ملایر در حوزه موقوفات افزود: شهرستان ملایر در کشور رتبه برتر و در استان رتبه اول را داراست و ۶۳.۵ درصد از مساحت شهرستان را موقوفات تشکیل میدهد.
به گفت رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ملایر، در ملایر ۲۰۲ موقوفه و ۴۶ بقعه متبرکه وجود دارد و طی پنج سال گذشته ۵۲۵ میلیارد ریال در زمینه اطعام، برگزاری روضه، درمان، تحصیل، مدارس علمیه و اعزام زوار به کربلا از محل اجرای نیات واقفان هزینه شده است.
مسئول بسیج رسانه استان همدان نیز در این مراسم گفت: بیش از ۷۰ رسانه در نخستین دوره جام رسانهای امید در ملایر طی ۳۶ ساعت در بخشهای مختلف تولید محتوا با محوریت امیدآفرینی رقابت میکنند. حمید پورحسینی افزود: داوری آثار با استفاده از هشتگهای #پیشرفت_ایران و #امید_همدان و با کمک هوش مصنوعی انجام خواهد شد.
در ادامه، علیاصغر فارسی فرمانده سپاه ملایر با تأکید بر لزوم جهتدهی رسانهها به سمت امیدآفرینی در جامعه گفت: ملایر ظرفیتهای مهمی برای سرمایهگذاری داخلی و خارجی دارد و رسانهها باید جنبههای مثبت این ظرفیتها را برجسته کنند، زیرا دشمن از گسترش امید در جامعه هراس دارد.
همچنین رضا شیردره، مدیر توزیع نیروی برق شهرستان ملایر با ارائه گزارشی از وضعیت مصرف انرژی گفت: ملایر دارای ۱۴۰ هزار مشترک برق در بخشهای خانگی، صنعتی، کشاورزی و اداری است و سیاستهای تشویقی هوشمند در حوزه مصرف بهویژه برای مدیریت بار اجرا میشود. وی افزود: ملایر از شهرستانهای پیشرو در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر است و کلنگزنی نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی حسینآباد ناظم توسط استاندار همدان از جمله برنامههای مهم این حوزه به شمار میرود.
