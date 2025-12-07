  1. استانها
  2. قزوین
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۹:۱۸

دستگیری ۹۹ شکارچی توسط محیط زیست استان قزوین

قزوین- مدیرکل حفاظت محیط زیست قزوین با تاکید بر همراهی جوامع محلی و نقش‌آفرینی زنان در پاسداری از طبیعت استان از دستگیری ۹۹ شکارچی توسط محیط زیست استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیداسدالله هاشمی با اشاره به عملکرد یگان حفاظت محیط زیست قزوین در هشت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: در این مدت ۷۱ فقره تخلف زیست‌محیطی با همکاری نیروهای یگان حفاظت محیط زیست و مشارکت جوامع محلی شناسایی و ۹۹ نفر متخلف دستگیر شدند.

وی تصریح کرد: این تخلفات شامل شکار و صید غیرمجاز پرندگان و پستانداران، نگهداری و خرید و فروش غیرمجاز حیات وحش زنده و لاشه و کشف سلاح و ادوات شکار بوده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین افزود: در مجموع بیش از ۴۷۰ مورد ادوات و وسایل شکار غیرمجاز از متخلفان کشف و ضبط شد که نشان‌دهنده افزایش نظارت‌ها و گسترش گشت‌های حفاظتی در مناطق مختلف استان است.

هاشمی ضمن قدردانی از همکاری مردم بیان کرد: امروز حفاظت از محیط زیست تنها مسئولیت یک نهاد نیست؛ بلکه امری مشارکتی است. حضور فعال جوامع محلی، دانش‌آموزان، و به‌ویژه زنان در طرح‌های آموزشی و فرهنگی سبب افزایش آگاهی و کاهش تخلفات شده است.

هاشمی در پایان گفت: یگان حفاظت محیط زیست قزوین با رویکردی مبتنی بر فرهنگ‌سازی و توانمندسازی مردم محلی، تلاش دارد تا مفهوم پاسداری از طبیعت و حیات وحش را از سطح قانون‌گذاری به عمق باور عمومی جامعه بکشاند.

