دستگیری ۹۹ شکارچی توسط محیط زیست استان قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، سیداسدالله هاشمی با اشاره به عملکرد یگان حفاظت محیط زیست قزوین در هشتماهه نخست سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: در این مدت ۷۱ فقره تخلف زیستمحیطی با همکاری نیروهای یگان حفاظت محیط زیست و مشارکت جوامع محلی شناسایی و ۹۹ نفر متخلف دستگیر شدند.
وی تصریح کرد: این تخلفات شامل شکار و صید غیرمجاز پرندگان و پستانداران، نگهداری و خرید و فروش غیرمجاز حیات وحش زنده و لاشه و کشف سلاح و ادوات شکار بوده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین افزود: در مجموع بیش از ۴۷۰ مورد ادوات و وسایل شکار غیرمجاز از متخلفان کشف و ضبط شد که نشاندهنده افزایش نظارتها و گسترش گشتهای حفاظتی در مناطق مختلف استان است.
هاشمی ضمن قدردانی از همکاری مردم بیان کرد: امروز حفاظت از محیط زیست تنها مسئولیت یک نهاد نیست؛ بلکه امری مشارکتی است. حضور فعال جوامع محلی، دانشآموزان، و بهویژه زنان در طرحهای آموزشی و فرهنگی سبب افزایش آگاهی و کاهش تخلفات شده است.
هاشمی در پایان گفت: یگان حفاظت محیط زیست قزوین با رویکردی مبتنی بر فرهنگسازی و توانمندسازی مردم محلی، تلاش دارد تا مفهوم پاسداری از طبیعت و حیات وحش را از سطح قانونگذاری به عمق باور عمومی جامعه بکشاند.
