فرماندار دیلم: حفاظت از خاک نیازمند مشارکت همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی عصر چهارشنبه در دهمین کاروان ترویج بهره وری کشاورزی شهرستان که همزمان با سراسر کشور و به مناسبت روز جهانی خاک، با حضور گرشاسبی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و جمعی از مسئولان شهرستان و بهره‌برداران برگزار شد، بر ضرورت توجه جدی به موضوع خاک تأکید کرد.

وی با اشاره به شعار محوری «خاک‌های سالم برای شهرهای سالم» اظهار کرد: خاک یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های طبیعی کشور است و سلامت آن نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه پایدار و امنیت غذایی دارد.

فرماندار دیلم تأکید کرد: حفاظت از خاک باید به یک اولویت مشترک میان دستگاه‌های اجرایی، بهره‌برداران و فعالان بخش کشاورزی تبدیل شود تا بتوان منابع خاکی شهرستان را برای نسل‌های آینده حفظ کرد.

در این نشست، چالش‌های اصلی خاک در شهرستان دیلم و اقدامات انجام‌شده در حوزه حفاظت خاک بررسی شد و بر لزوم مشارکت همه دستگاه‌های تأثیرگذار در صیانت و احیای خاک تأکید شد.