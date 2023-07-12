اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی در دیلم راه اندازی شد

شاپور خشنو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی در شهرستان دیلم راه‌اندازی شده که می‌تواند دستاوردهای خوبی را به دنبال داشته باشد.

وی اضافه کرد: هدف از راه اندازی اتاق اصناف کشاورزی را هویت بخشی به شاغلین و مشاغل بخش کشاورزی، دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه ای، پیگیری مطالبات قانونی فعالان در مجامع سیاست‌گزار و برنامه ریز بخش کشاورزی و تعامل با دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی در راستای تعیین الگوی کشت و ساماندهی زنجیره تولید است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دیلم ادامه داد: تعامل با دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی در راستای تنظیم بازار و قیمت گذاری محصولات کشاورزی، تسهیل و تنظیم خدمات کشاورزی، نظارت و کنترل بر محصول، تولید محصول سالم و بهبود شرایط واردات و صادرات و همکاری با وزارت جهاد کشاورزی برای ارتقای سطح دانش و آگاهی تولیدکنندگان از دیگر اهداف تشکیل اتاق اصناف کشاورزی است.

خشنو ثبت‌نام همه کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی را در سامانه سبک را الزامی خواند و گفت: پروانه کسب کشاورزی صادر شده توسط اتحادیه‌های صنفی کشاورزی، به عنوان مدرک معتبر شغلی برای ارائه خدمات به تولیدکنندگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی مورد تأیید وزارت جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی خواهد بود.