بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی، طی امروز چهارشنبه باتوجه‌به حاکمیت شرایط ناپایدار، علاوه بر پوشش ابر و افزایش سرعت وزش باد تا بازه قابل‌ملاحظه و شدید لحظه‌ای، در اغلب مناطق استان بارش‌هایی به‌صورت پراکنده و گاهی رگباری همراه با رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: در این مدت در ارتفاعات و نواحی کوهستانی جنوب شرق رگبار برف انتظار می‌رود.

مدیرکل هواشناسی لرستان، تصریح کرد: روز پنجشنبه پدیده مه صبحگاهی موجب کاهش میدان دید افقی خواهد شد و پوشش ابر پدیده غالب آسمان نیز است.

مرادپور، گفت: مجدداً روز جمعه باتوجه‌به گذر امواج کم‌دامنه از روی جو منطقه به‌تدریج شاهد افزایش ابر خواهیم بود که از ساعات غروب در برخی نقاط بارش‌های به‌صورت خفیف و پراکنده گاهی رعدوبرق رخ خواهد داد.

وی گفت: از نظر نوسانات دمایی، امشب دماها کاهش می‌یابند.