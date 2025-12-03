کتاب «غریب غرب» روایتی مستند از زندگی شهید جعفری منتشر شد

پروانه نوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این اثر جدید در قالب مجموعه «قصه فرماندهان» و با تمرکز بر زندگی شهید سید محمد سعید جعفری نوشته شده و انتشارات سوره مهر آن را روانه بازار نشر کرده است.

وی گفت: این کتاب روایتی مستند و داستان‌محور از شخصیت و مجاهدت‌های این فرمانده مؤمن و غیور دفاع مقدس ارائه می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه شهید جعفری به‌عنوان شهید شاخص ملی سال ۱۳۹۶ معرفی شده است، افزود: چاپ نخست «غریب غرب» در مهرماه ۱۴۰۴ و در قالب ده فصل و ۱۵۵ صفحه منتشر شده است.

نوری گفت: تلاش شده زندگی این شهید والامقام در بستر وقایع تاریخی و میدانی روزهای آغازین جنگ تحمیلی، با دقت و اتقان مستندنگاری بازآفرینی شود.

نویسنده کتاب «غریب غرب» توضیح داد: زندگی شهید جعفری که ۱۸ بهمن ۱۳۳۱ در شهرستان قصرشیرین متولد شد، سرشار از روحیه جهادی و پایبندی عمیق به ارزش‌های اسلامی و انقلابی بوده است.

وی خاطرنشان کرد: او در چهارم آبان ۱۳۵۹ و در شب عید غدیر، هنگام تلاش برای بازگرداندن پیکرهای مطهر همرزمانش و در جریان نفوذ به خطوط دشمن، در ارتفاعات قراویز بر اثر انفجار مین به شهادت رسید.

نوری بیان کرد: این شهید والامقام با وجود عمر کوتاه اما پربرکت خود، الگویی کامل از اخلاص، شجاعت و ایثار بود و تلاش شده در این اثر، شخصیت معنوی و روحیه فرماندهی او با نگاهی دقیق و روایت‌محور معرفی شود.

وی افزود: جزئیات مرتبط با آخرین مأموریت و نحوه شهادت شهید جعفری از منابع معتبر و مصاحبه‌های میدانی استخراج شده است.

وی یادآور شد: پیش از این نیز کتاب «از حصار خاک تا معراج نور» شامل خاطرات شهید جاویدالاثر محمدحسین حیدری را در سال ۱۳۹۸ نگارش کرده است؛ اثری که توسط اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان کرمانشاه منتشر شده است.

نوری در پایان بر اهمیت ثبت روایت‌های دقیق از شهدای غرب کشور تأکید کرد و گفت: تولید این آثار نقش مؤثری در انتقال حقیقت دفاع مقدس به نسل‌های جدید دارد.