ادبیات پایداری بازتاب یک سبک زندگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا ملازینل ظهر چهارشنبه در همایش رونمایی از تقریظ مقام معظم رهبری بر سه کتاب حوزه دفاع مقدس، با اشاره به مطالعه کتاب تب ناتمام گفت: آشنایی با زندگی شهید حسین دخانچی و مادر بزرگوار ایشان برای من افتخارآفرین بود و انتشار تقریظ رهبر انقلاب بر این کتاب نشان میدهد که روایتهای صادقانه دفاع مقدس همچنان تأثیرگذار و الهامبخش هستند.
وی اظهار کرد: این کتاب که روایت آن از زبان مادر شهید و به قلم زهرا حسینی نوشته شده، تنها یک خاطرهنگاری ساده نیست، بلکه تصویری انسانی و واقعی از رنجها، امیدها و سبک زندگی خانوادههای رزمندگان ارائه میدهد.
ملازینل افزود: گاهی ما جنگ را فقط در قالب عدد و رقم میبینیم؛ تعداد شهدا، جانبازان یا عملیاتها. اما اصل جنگ در پشت همین اعداد پنهان است؛ در زندگی مادرانی که با سختی فراوان صاحب فرزند شدند، او را بزرگ کردند و سپس با ایمان و صبر، همان فرزند عزیز را راهی جبهه کردند؛ جایی که بازگشت در آن قطعی نبود.
رئیس حوزه هنری قزوین خاطرنشان کرد: آثار حوزه ادبیات پایداری تنها روایت عملیاتها نیستند، بلکه سبک زندگی، تربیت فرزندان، مقاومت خانوادهها و روحیه مادران و پدران را بازتاب میدهند و تب ناتمام یکی از نمونههای موفق در این زمینه است.
ملازینل با اشاره به قرائت متن تقریظ رهبر انقلاب توسط دختر شهید شیرعلی سلطانی گفت: این متنها نشان میدهد که رهبر انقلاب به روایتهای واقعی و بیپیرایه توجه ویژه دارند و این اهمیت باعث میشود نسل امروز بیشتر به این آثار رجوع کند.
وی همچنین با اشاره به رونمایی تقریظ سوم مربوط به کتاب همسفر آتش و برف افزود: این اثر روایتی نو و خلاقانه از زندگی شهید سعید بهاری و همراهی همسرش است. تقریظ رهبر انقلاب نیز با تاکید بر نوآوری نویسنده و روایت انسانی کتاب، جایگاه این اثر را برجستهتر میکند.
ملازینل در پایان اظهار کرد: ادبیات پایداری زمانی اثر حقیقی خود را میگذارد که این روایتها به گوش مردم برسد و در فعالیتهای فرهنگی بازتاب پیدا کند. انتشار تقریظها فرصتی است تا این کتابها بیش از گذشته خوانده شوند و پیام شهدا و خانوادههایشان به نسلهای جدید منتقل شود.
