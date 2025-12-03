سرگرد ابوالفضل جعفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه همکاری مناسب فرمانداری شهرستان دیر موجب بهبود وضعیت ترافیکی شده است، اظهار کرد: دو دوربین ثابت در خروجی‌های شهرستان داریم که باید جابه‌جا شوند با وجود گذشت شش ماه از طرح این موضوع، انتظار داریم این جابه‌جایی تا قبل از پایان سال انجام شود.

جانشین پلیس‌راه کنگان افزود: سال گذشته حوزه جنوب استان تحت پوشش پلیس‌راه کنگان بود اما اکنون با تغییر ساختار، نیاز جدی به یک خودروی نامحسوس داریم اگر فرمانداری دیر در تأمین این خودرو با راننده یا بدون راننده مساعدت کند، کمک بزرگی در کاهش تخلفات و رصد ترافیک خواهد بود.

سرگرد جعفری با اشاره به افزایش تصادفات موتورسواران و ادوات کشاورزی گفت: میانگین تصادفات شهرستان، ضرورت برگزاری کارگاه‌های آموزشی را دوچندان کرده است.

وی اظهار کرد: از ابتدای مهر تاکنون تنها یک نوبت آموزش برگزار شده و این کافی نیست. ما آمادگی کامل داریم اما نیازمند همراهی دستگاه‌های مرتبط هستیم.

وی ادامه داد: در بسیاری از روستاها شخصاً به همراه همکاران آموزش‌های ایمنی ارائه داده‌ایم، حتی توزیع کلاه ایمنی و تجهیزات اگرچه محدود، اما تأثیرگذار است، همین که در یک جمع ۲۰ نفری تنها یک نفر از کلاه ایمنی استفاده کند، برای ما ارزشمند است چون می‌تواند جان یک نفر را نجات دهد.

جانشین پلیس‌راه کنگان درباره اقدامات انجام‌شده برای افزایش ایمنی گفت: از سال گذشته تاکنون بیش از ۵۰۰ وسیله کشاورزی و تراکتور به شبرنگ و تجهیزات آشکارساز مجهز شده‌اند که تأثیر بسیار مثبتی داشته است.

سرگرد جعفری عملکرد شهرداری‌ها در ایام نوروز گذشته را مثبت ارزیابی کرد و گفت: اقداماتی مانند برپایی چادرهای خدماتی در ورودی شهرستان بسیار مؤثر بود و رضایت مسافران را جلب کرد. کاهش خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان نقش مهمی در کاهش تصادفات داشته است.

وی درباره نقاط حادثه‌خیز افزود: در محور سه‌راهی بردخون کهنه تا دهیاری، عرض کم جاده و نبود شانه مناسب موجب بروز حوادث شده است، نمونه آن واژگونی یک خودروی سواری در برخورد با دیواره پل بود، این محور نیازمند پیگیری جدی استان است و محور آبدان–دوراهک نیز باید با جذب اعتبارات ملی و اولویت‌بندی فوری تعیین تکلیف شود.

جعفری در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت دسترسی‌های غیرمجاز اشاره کرد و گفت: از پلیس‌راه کنگان تا دوراهک و از دوراهک تا آبدان بیش از هزار نقطه دسترسی غیرمجاز وجود دارد. این دسترسی‌ها عامل بسیاری از تصادفات ریز و جدی هستند و باید ساماندهی شوند.

وی در پایان تأکید کرد: پلیس‌راه برای هرگونه همکاری و اجرای طرح‌های مشترک آمادگی کامل دارد و امیدواریم با همراهی فرمانداری، شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی، ایمنی محورها بیش از پیش ارتقا یابد.