سواحل مکران میزبان خانواده شهدا؛ برگزاری یادواره شهیدان جنوب در چابهار

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم یادواره شهدای انتظامی منطقه جنوب کشور شامگاه چهارشنبه در شهرستان چابهار برگزار شد.
در این مراسم خانواده معظم شهدا، معاون نیروی انسانی فراجا و فرماندهان ارشد نظامی و انتظامی سیستان و بلوچستان و جمعی از مسئولان شهرستانی حضور داشتند.
این یادواره معنوی با هدف پاسداشت مجاهدتها و جانفشانیهای شهدای والامقام انتظامی منطقه چابهار و تجدید میثاق با آرمانهای ایشان برگزار، ویژه برنامههای مختلف فرهنگی، معنوی و هنری در ادامه آن پیشبینی شده است.
در بخشی از این مراسم، مدیر اندیشکده راهبردی سعداء، با تسلیت شهادت حضرت امالبنین (س)، شهدا را میراثداران ایستادگی حضرت ابوالفضل العباس (ع) خواند و تصریح کرد: پیروی از مکتب حضرت زینب (س) در تبیین حقایق و الگوبرداری از منش اخلاقی رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی)، راه نجات امت اسلامی است.
حجت الاسلام والمسلمین راجی گفت: بسیاری از این عزیزان، در گمنامی به مردم خدمت میکردند و خداوند آنان را با شهادت، عزیز و جاویدان کرد. نمونههای درخشان آن، سرداران شهید حاج قاسم سلیمانی و حاجیزاده هستند که با وفاداری بیچون و چرا به ولایت، در دنیا و آخرت سرافراز شدند. وصیتنامههای این شهدا، پر از تأکید بر تبعیت از ولایت فقیه است.
مدیر اندیشکده سعداء در ادامه با برشمردن ویژگیهای ممتاز مقام معظم رهبری، بیان کرد: در حالی که رهبران دنیای استکبار در فساد و مادیات غرق شدهاند، رهبر فرزانه ما با اخلاق، زهد و معنویتی مثالزدنی، مایه مباهات ملت شریف ایران و جهان اسلام است. این منش، خود بزرگترین درس برای پیروی از جبهه حق است.
حجتالاسلام راجی در پایان، وظیفه اصلی امروز را تبیین این حقایق و پیروی از مکتب روشنگری حضرت زینب (س) دانست و افزود: شهدای انتظامی منطقه چابهار، نه تنها نگهبانان امنیت این مرز که نگهبانان مکتب حق و پرچمداران وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی بودند. یاد و راه آنان، چراغ هدایت نسلهای حاضر و آینده خواهد بود.
