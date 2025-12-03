  1. استانها
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۴۵

جنایت در اردیان شاهرود؛ پسر ۲۸ ساله مادرش را به قتل رساند

شاهرود- فرمانده انتظامی استان سمنان از وقوع یک قتل دلخراش در اردیان شاهرود خبر داد و گفت: پسر ۲۸ ساله‌ای که مادر ۵۸ ساله‌ خود را به قتل رساند با ورود به‌موقع پلیس، عامل جنایت دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: ساعاتی قبل در روستای اردیان شاهرود مردی ۲۸ ساله در اقدامی هولناک مادر ۵۸ ساله خود را با ضربات چاقو به قتل رساند.

وی گفت: به‌دنبال اعلام این حادثه، مأموران انتظامی در کمترین زمان ممکن در محل حاضر شدند و با انجام تیراندازی هوایی و اقدامات بازدارنده، موفق شدند قاتل را در همان صحنه جنایت دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی استان سمنان افزود: در جریان درگیری اولیه قبل از حضور پلیس، دایی قاتل که قصد مهار وی را داشت، توسط متهم مجروح شد و هم‌اکنون در بیمارستان تحت درمان قرار دارد.

حسینی تحقیقات تخصصی پلیس آگاهی برای روشن شدن انگیزه و جزئیات این جنایت خانوادگی در دستور کار قرار گرفته و کارشناسان این پلیس با اقدامات علمی و فنی در تلاش برای کشف ابعاد پنهان پرونده هستند.

وی ضمن تأکید بر اینکه ابعاد قضیه به زودی به اطلاع مردم خواهد رسید، از شهروندان خواست اخبار و اطلاعات مرتبط را صرفاً از طریق منابع رسمی پلیس دنبال کنند.

