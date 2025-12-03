جنایت در اردیان شاهرود؛ پسر ۲۸ ساله مادرش را به قتل رساند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: ساعاتی قبل در روستای اردیان شاهرود مردی ۲۸ ساله در اقدامی هولناک مادر ۵۸ ساله خود را با ضربات چاقو به قتل رساند.

وی گفت: به‌دنبال اعلام این حادثه، مأموران انتظامی در کمترین زمان ممکن در محل حاضر شدند و با انجام تیراندازی هوایی و اقدامات بازدارنده، موفق شدند قاتل را در همان صحنه جنایت دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی استان سمنان افزود: در جریان درگیری اولیه قبل از حضور پلیس، دایی قاتل که قصد مهار وی را داشت، توسط متهم مجروح شد و هم‌اکنون در بیمارستان تحت درمان قرار دارد.

حسینی تحقیقات تخصصی پلیس آگاهی برای روشن شدن انگیزه و جزئیات این جنایت خانوادگی در دستور کار قرار گرفته و کارشناسان این پلیس با اقدامات علمی و فنی در تلاش برای کشف ابعاد پنهان پرونده هستند.

وی ضمن تأکید بر اینکه ابعاد قضیه به زودی به اطلاع مردم خواهد رسید، از شهروندان خواست اخبار و اطلاعات مرتبط را صرفاً از طریق منابع رسمی پلیس دنبال کنند.