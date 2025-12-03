  1. استانها
  2. فارس
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۳

فارس امن‌تر شد؛ کاهش ۲۰ درصدی سرقت در استان

شیراز- فرمانده انتظامی فارس گفت: از ابتدای سال جاری با انهدام ۶۶ باند سرقت و دستگیری بیش از ۶۰۰ سارق، سرقت در استان ۱۳ درصد کاهش و میزان کشفیات پلیس ۲۰ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عزیزالله ملکی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران، اولویت اصلی مجموعه انتظامی استان را پیشگیری از سرقت و برخورد جدی با باندهای مجرمانه اعلام کرد و گفت: از ابتدای سال جاری سرقت در استان ۱۳ درصد کاهش و کشفیات پلیس ۲۰ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به انهدام ۶۶ باند سرقت و دستگیری بیش از ۶۳۲ سارق طی ماه‌های اخیر افزود: این افراد به ۱۶۶ فقره سرقت اعتراف کرده‌اند و در سرقت‌های مسلحانه نیز ۴۴ درصد کاهش ثبت شده است و همچنین در جرایم قتل حدود ۳۰ درصد کاهش داشته‌ایم.

فرمانده انتظامی فارس با تأکید بر شناسایی و بازداشت سارقانی که پس از ارتکاب جرم به استان‌های دیگر متواری می‌شوند خاطرنشان کرد: بسیاری از سارقان در استان‌های مرزی و دیگر نقاط کشور ردیابی و دستگیر شده‌اند. ما تنها ۱۱ درصد نیرو را در ستاد نگه داشته‌ایم و همه ظرفیت عملیاتی را برای مقابله با جرایم به کار گرفته‌ایم.

سردار ملکی همچنین از کشف محموله‌های سنگین مواد مخدر در ورودی‌های استان خبر داد و گفت: در یک ماه گذشته چند محموله ۴۰۰ و ۵۰۰ کیلویی کشف شده است.

برخورد با خودروهای شوتی و قاچاق میلیاردی

فرمانده انتظامی فارس با اشاره به تمرکز پلیس بر کنترل خودروهای شوتی و قاچاقچیان کالا تصریح کرد: بیش از ۳ هزار میلیارد تومان کالای قاچاق کشف شده که جهشی ۱۶۶ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین حدود ۱۶ هزار خودرو شوتی یا دارای تغییر وضعیت توقیف شده است.»

وی افزود: در موضوع اتباع غیرمجاز نیز اقدامات مؤثری انجام شده و برخورد با اراذل و اوباش و معتادان متجاهر همچنان در اولویت پلیس است.

رسیدگی به پرونده سرقت طلای مردم

فرمانده انتظامی فارس درباره پرونده سارقان طلاهای مردم گفت: سارقان در قم زمین‌گیر و دستگیر شده‌اند. از حدود ۸۰ میلیارد تومان اموال سرقتی، تاکنون ۵۰ میلیارد تومان به مال‌باختگان بازگردانده شده و پیگیری برای استرداد مابقی ادامه دارد.

ترافیک شیراز؛ نیازمند همراهی همه دستگاه‌ها

وی در پاسخ به پرسشی درباره گلایه مردم از وضعیت ترافیک شیراز توضیح داد: پلیس با تمام توان در خیابان‌ها حضور دارد و برخورد بازدارنده انجام می‌دهد اما حل کامل مسئله ترافیک نیازمند تکمیل زیرساخت‌ها و تصمیم‌گیری در شورای ترافیک است. شهرداری اقدامات خوبی آغاز کرده و با همراهی سایر دستگاه‌ها گره‌های موجود باز خواهد شد.

سردار ملکی در پایان با قدردانی از همراهی مردم و مسئولان گفت: هدف ما ارائه خدمت مطلوب و افزایش رضایتمندی شهروندان است و تلاش می‌کنیم امنیت استان فارس ارتقا یابد.

