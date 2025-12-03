به گزارش خبرنگار مهر، سردار عزیزالله ملکی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران، اولویت اصلی مجموعه انتظامی استان را پیشگیری از سرقت و برخورد جدی با باندهای مجرمانه اعلام کرد و گفت: از ابتدای سال جاری سرقت در استان ۱۳ درصد کاهش و کشفیات پلیس ۲۰ درصد افزایش داشته است.
وی با اشاره به انهدام ۶۶ باند سرقت و دستگیری بیش از ۶۳۲ سارق طی ماههای اخیر افزود: این افراد به ۱۶۶ فقره سرقت اعتراف کردهاند و در سرقتهای مسلحانه نیز ۴۴ درصد کاهش ثبت شده است و همچنین در جرایم قتل حدود ۳۰ درصد کاهش داشتهایم.
فرمانده انتظامی فارس با تأکید بر شناسایی و بازداشت سارقانی که پس از ارتکاب جرم به استانهای دیگر متواری میشوند خاطرنشان کرد: بسیاری از سارقان در استانهای مرزی و دیگر نقاط کشور ردیابی و دستگیر شدهاند. ما تنها ۱۱ درصد نیرو را در ستاد نگه داشتهایم و همه ظرفیت عملیاتی را برای مقابله با جرایم به کار گرفتهایم.
سردار ملکی همچنین از کشف محمولههای سنگین مواد مخدر در ورودیهای استان خبر داد و گفت: در یک ماه گذشته چند محموله ۴۰۰ و ۵۰۰ کیلویی کشف شده است.
برخورد با خودروهای شوتی و قاچاق میلیاردی
فرمانده انتظامی فارس با اشاره به تمرکز پلیس بر کنترل خودروهای شوتی و قاچاقچیان کالا تصریح کرد: بیش از ۳ هزار میلیارد تومان کالای قاچاق کشف شده که جهشی ۱۶۶ درصدی را نشان میدهد. همچنین حدود ۱۶ هزار خودرو شوتی یا دارای تغییر وضعیت توقیف شده است.»
وی افزود: در موضوع اتباع غیرمجاز نیز اقدامات مؤثری انجام شده و برخورد با اراذل و اوباش و معتادان متجاهر همچنان در اولویت پلیس است.
رسیدگی به پرونده سرقت طلای مردم
فرمانده انتظامی فارس درباره پرونده سارقان طلاهای مردم گفت: سارقان در قم زمینگیر و دستگیر شدهاند. از حدود ۸۰ میلیارد تومان اموال سرقتی، تاکنون ۵۰ میلیارد تومان به مالباختگان بازگردانده شده و پیگیری برای استرداد مابقی ادامه دارد.
ترافیک شیراز؛ نیازمند همراهی همه دستگاهها
وی در پاسخ به پرسشی درباره گلایه مردم از وضعیت ترافیک شیراز توضیح داد: پلیس با تمام توان در خیابانها حضور دارد و برخورد بازدارنده انجام میدهد اما حل کامل مسئله ترافیک نیازمند تکمیل زیرساختها و تصمیمگیری در شورای ترافیک است. شهرداری اقدامات خوبی آغاز کرده و با همراهی سایر دستگاهها گرههای موجود باز خواهد شد.
سردار ملکی در پایان با قدردانی از همراهی مردم و مسئولان گفت: هدف ما ارائه خدمت مطلوب و افزایش رضایتمندی شهروندان است و تلاش میکنیم امنیت استان فارس ارتقا یابد.
