۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۸:۲۱

رکنی حسینی: حضرت ام‌البنین (س) اسوه صبر و ولایت‌ پذیری است

گناوه – امام جمعه گناوه گفت: حضرت ام‌البنین (س) اسوه صبر، فضیلت، بصیرت، شجاعت و ولایت پذیری است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی چهارشنبه شب در مراسم عزاداری سالروز وفات حضرت ام البنین (س) و تکریم مادران و همسران شهدا در حوزه علمیه الزهرا (س) گناوه با تسلیت سالروز وفات، بانوی بزرگ اسلام و مادر چهار شهید دشت کربلا، اظهار کرد: حضرت ام‌البنین (س) اسوه صبر، فضیلت، بصیرت، شجاعت و ولایت پذیری است و سالروز وفات این مادر و همسر شهید در تقویم کشور ما به نام روز بزرگداشت و تکریم همسران و مادران شهدا نامگذاری شده است.

وی گفت: حضرت ام‌البنین (س) پیش از آنکه «مادر چهار شهید» باشد، خود دارای شخصیت ممتاز و بانویی پاکدامن، سخنور، شجاع و سرشار از معرفت الهی که تمام فضائل انسانی را در وجود خود جمع کرده و مجمع الفضائل بود.

امام جمعه گناوه افزود: این بانوی اسلام از طایفه‌ای بزرگ، شجاع و نجیب بود و زمانی که وارد خانه امیرالمؤمنین علی (ع) شد، به‌عنوان مادری دلسوز و همراهی وفادار، خدمت به خاندان پیامبر (ص) و فرزندان حضرت زهرا (س) را افتخار خود می‌دانست.

وی گفت: حضرت ام البنین (س) حتی نخواست به نام «فاطمه» صدا زده شود تا یادآور غمِ فراق و شهادت مادر برای فرزندان حضرت زهرا (س) نباشد؛ این نهایت معرفت و ادب ایشان در برابر اهل‌بیت (ع) و امام خود بود.

ثمره تربیتی ام‌البنین (س)

امام جمعه گناوه با اشاره به رشد و پرورش فرزندان شایسته در دامان این بانو بیان کرد: فرزندانی که در دامان چنین مادری رشد یافتند، نمونه‌هایی کامل از وفاداری و ایمان بودند.

وی اضافه کرد: امام صادق (ع) درباره حضرت ابوالفضل العباس (ع) فرمود: «کان عمّنا العباس نافذالبصیره و صلب‌الایمان»؛ یعنی عموی ما عباس (ع) صاحب بصیرتی ژرف و ایمانی استوار و باصلابت بود.

وی افزود: ایثارگری و وفاداری قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس (ع) در کربلا نتیجه تربیت مادری است که عشق به ولایت را در جان فرزندانش نهادینه کرده بود.

نقش حضرت ام‌البنین (س) در زنده نگه داشتن پیام کربلا

وی با اشاره به نقش مهم بانوان در واقعه عاشورا و همراهی امام حسین (ع) بیان کرد: زنان بسیاری در حادثه کربلا نقش آفرینی کردند و با حضور در صحنه جانسوز کربلا، استقامت، بصیرت، ادب، وفاداری، ولایتمداری و معرفت نسبت به امام خود دست از امام و یاری ایشان برنداشتند و امروز و برای همیشه جامعه بشریت به عنوان اسوه و الگو هستند.

امام جمعه گناوه با بیان اینکه حضرت ام البنین (س) نقش مهم، بی نظیر و بی بدیلی در حادثه کربلا ایفا کرد، ادامه داد: هر چند این بانوی بزرگ اسلام در صحرای کربلا حضور نداشت، اما با اشک‌ها، مرثیه‌ها و روشنگری‌های خود در مدینه، پیام عاشورا را زنده نگاه داشت و راه و اهداف شهدا را ادامه داد و پرچم مظلومیت اهل‌بیت (ع) را برافراشته نگه داشت.

وی اضافه کرد: این بانوی بزرگ اسلام هرگز از شهادت فرزندانش شکایتی نکرد و می‌فرمود: «همه آنان فدای حسین (ع)»؛ این جمله نشان اوج معرفت و ایمان این بانوی عظیم‌القدر است.

امام جمعه گناوه با تشریح جایگاه معنوی و کرامات این بانوی بزرگ گفت: بزرگان و علمای بسیاری در مشکلات به حضرت ام‌البنین (س) متوسل می‌شدند و بارها در آثار خود از این بانوی اسلام به بزرگی یاد کرده‌اند که حاجات مردم به برکت نام ایشان برآورده می‌شود.

وی افزود: هنگام بازگشت کاروان اسرا کربلا به مدینه، حضرت ام‌البنین (س) در اوج اندوه، فرمود: «فرزندانم و جانم همه فدای حسین (ع)» و این نشان می‌دهد که عشق و معرفت ایشان به امام (ع) و ولی خدا از هر چیز بالاتر بود.

امام جمعه گناوه از برگزارکنندگان و حاضران در مراسم تقدیر کرد.

مداحی و سوگواری به مناسبت وفات بانوی بزرگ اسلام حضرت ام البنین (س) از دیگر بخش‌های این آئین معنوی بود.

در پایان مراسم مادر شهید «امان الله ذوالفقاری» و همسر شهید «میر حسین موسوی» تکریم شدند.

