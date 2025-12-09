رئیس تبلیغات اسلامی گناوه: حضرت زهرا (س) کاملترین الگوی زن مسلمان است

حجت الاسلام علی محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تبریک میلاد باسعادت حضرت صدیقه طاهره (س) و روز زن با اشاره به جایگاه والای آن حضرت، این بانوی الهی را «زیباترین تابلوی آفرینش» و کامل‌ترین الگوی زن مسلمان دانست.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گناوه، بیان کرد: حضرت زهرا (س) نماد غیرت، شجاعت، عفاف، ایمان، معرفت و والاترین مراتب معنوی هستند و تجلی جامع فضائل الهی است.

محمدی با اشاره به روایات معتبر، جایگاه معنوی حضرت زهرا (س) را بی‌نظیر توصیف کرد و افزود: اگر وجود آن حضرت «محور خلقت» دانسته شود، سخنی مبالغه‌آمیز نیست.

وی گفت: در حدیث شریف کساء، خداوند متعال به‌صراحت اهل کساء را معرفی می‌کند و می‌فرماید: «هم فاطِمَهُ وَ أَبُوها وَ بَعلُها وَ بَنُوها» که این تعبیر نشان‌دهنده شأن ویژه و موقعیت الهی آن بانوی بزرگوار در نظام آفرینش است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناوه ادامه داد: ایمان کامل، در گرو معرفت و اعتقاد نسبت به حضرت زهرا (س) و خاندان عصمت و طهارت است.

وی افزود: جلوه والای مقام آن حضرت در آیه «وَلَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَی» از سوره ضحی نیز نمایان می‌شود.

به گفته محمدی، بسیاری از مفسران رضایت حضرت زهرا (س) را از جمله مصادیق تحقق این وعده عظیم دانسته‌اند؛ زیرا خداوند آن‌قدر عطای خود را گسترده می‌کند که پیامبر (ص) و حضرت زهرا (س) به نهایت رضایت خواهند رسید.

وی با بیان اینکه معرفی ابعاد اخلاقی، علمی و معنوی حضرت زهرا (س) یکی از رسالت‌های اصلی مجموعه تبلیغات اسلامی است، تأکید کرد: شناخت این الگوی بی‌بدیل می‌تواند در مسیر تربیت نسل جوان، تحکیم خانواده و کاهش آسیب‌های اجتماعی نقش مهمی ایفا کند.

حجت الاسلام محمدی گفت: اداره تبلیغات اسلامی گناوه با برگزاری محافل معرفتی، برنامه‌های آموزشی، نشست‌های تبیینی و مراسم مناسبتی تلاش می‌کند فرهنگ فاطمی را بیش از پیش در جامعه نهادینه سازد.