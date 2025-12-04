پرونده قتل خانوادگی در کهنوج تنها در یک ساعت بسته شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حیدر احمد یوسفی، صبح پنجشنبه به خبرنگاران گفت: در پی وقوع یک فقره قتل در یکی از روستاهای اطراف شهرستان کهنوج که صبح امروز به دلیل اختلافات خانوادگی رخ داد، بلافاصله تیمی از مأموران پلیس آگاهی با اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات فنی وارد عمل شدند.

وی افزود: با تلاش‌های و پیگیری‌های مستمر، مأموران موفق شدند در کوتاه‌ترین زمان ممکن، قاتل را شناسایی و دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان کهنوج با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با مخلان نظم و امنیت عمومی، تصریح کرد: پلیس با هرگونه رفتار مجرمانه به‌ویژه جرایم خشن با قاطعیت برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد امنیت و آرامش مردم خدشه‌دار شود.