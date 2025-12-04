  1. استانها
  2. کرمان
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۸:۲۶

پرونده قتل خانوادگی در کهنوج تنها در یک ساعت بسته شد

پرونده قتل خانوادگی در کهنوج تنها در یک ساعت بسته شد

کهنوج- فرمانده انتظامی کهنوج از دستگیری  قاتل یک پرونده قتل خانوادگی در یکی از مناطق روستایی این شهرستان در کمتر از یک ساعت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حیدر احمد یوسفی، صبح پنجشنبه به خبرنگاران گفت: در پی وقوع یک فقره قتل در یکی از روستاهای اطراف شهرستان کهنوج که صبح امروز به دلیل اختلافات خانوادگی رخ داد، بلافاصله تیمی از مأموران پلیس آگاهی با اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات فنی وارد عمل شدند.

وی افزود: با تلاش‌های و پیگیری‌های مستمر، مأموران موفق شدند در کوتاه‌ترین زمان ممکن، قاتل را شناسایی و دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان کهنوج با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با مخلان نظم و امنیت عمومی، تصریح کرد: پلیس با هرگونه رفتار مجرمانه به‌ویژه جرایم خشن با قاطعیت برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد امنیت و آرامش مردم خدشه‌دار شود.

کد خبر 6677506

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها