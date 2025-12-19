  1. استانها
  2. کرمان
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۳۳

سرهنگ میرحبیبی: عامل قتل خانوادگی در کرمان طی چند ساعت دستگیر شد

کرمان- رئیس پلیس آگاهی استان کرمان از دستگیری عامل قتل خانوادگی در شهر کرمان طی چند ساعت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمیدرضا میر حبیبی، جمعه شب اظهار داشت: در ساعات اولیه صبح امروز جمعه، گزارشی مبنی بر وقوع قتل یک زن جوان به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام شد که بلافاصله تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با انجام اقدامات تخصصی و پیگیری‌های مستمر، مأموران موفق شدند فرد مظنون را که با استفاده از سلاح سرد مرتکب قتل عمد شده بود، در یکی از مناطق روستایی حاشیه شهر شناسایی و دستگیر کنند.

وی خاطرنشان کرد: متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی، تحت بازجویی قرار گرفته و تحقیقات تکمیلی در این خصوص ادامه دارد.

