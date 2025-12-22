رئیس پلیس آگاهی کرمان: دوست خانوادگی کلاهبردار از آب در آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمید رضا میر حبیبی، گفت: پس از طرح شکایت یک شهروند از فردی که به عنوان دوست خانوادگی، با جلب اعتماد آنان صد میلیارد ریال را با وعده کسب سود در زمینه فروش حواله خودرو، طلا و دلار از آنان دریافت و متواری شده، مأموران اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری وارد عمل شدند.

وی افزود: در روند تحقیقات پلیس، ۹ شاکی دیگر هم به شمار مالباختگان این پرونده اضافه و مشخص شد متهم در رفت و آمدهای خانوادگی با افراد مختلف ارتباط گرفته و با جلب اعتماد آنان، پول‌های هنگفتی را با وعده بازپرداخت سود کلان از این افراد دریافت کرده که در نهایت مأموران پلیس آگاهی، این فرد را در یکی از محله‌های شهر کرمان دستگیر کردند.