به گزارش خبرنگار مهر، شهریار مرشدی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این برنامه با شعار «خاک‌های سالم، شهرهای سالم» همزمان با سراسر کشور در ۹ شهرستان استان بوشهر و با میزبانی شهرداری‌ها برگزار شد.

مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر افزود: در این کاروان، ۹ اکیپ فنی تخصصی حضور داشتند که هر اکیپ شامل محقق مرکز تحقیقات، کارشناس محیط زیست و کارشناس آب و خاک بود و هدف این برنامه جریان‌سازی اجتماعی فرهنگ‌سازی در زمینه حفاظت، احیا و بهره‌برداری صحیح از خاک است.

مرشدی تصریح کرد: این اکیپ‌ها در نشست‌ها با فرمانداران، بخشداران، شهرداران، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا حضور پیدا کرده و به تشریح موضوعاتی از جمله نقش خاک در امنیت غذایی و الگوی کشت، عوامل شهری آلوده‌کننده و تخریب‌کننده خاک، اثرات خاک ناسالم بر سلامت شهر و شهروندان، استفاده از ظرفیت منابع شهری برای حفاظت و احیای خاک پرداختند.

وی گفت: این برنامه فرصتی ارزشمند برای ارتقای آگاهی عمومی درباره اهمیت خاک و حفاظت از منابع طبیعی استان است.