ابلاغ برنامه آموزشی ترویجی ویژه الگوی کشت در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار مرشدی صبح سه شنبه اظهار کرد: اصلاح الگوی کشت و اصلاح الگوی مصرف، رویکرد اصلی وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین امنیت غذایی است، این اقدامات برای دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی، حفظ امنیت غذایی، حفاظت از منابع تولید پایه و خودکفایی در تولید محصولات اساسی، حیاتی هستند.

وی افزود: ما با تمرکز بر این دو حوزه، به دنبال ایجاد تحولی بنیادین در بخش کشاورزی هستیم تا بتوانیم اطمینان حاصل کنیم که سفره مردم همواره از محصولات سالم و کافی برخوردار است.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان بوشهر بیان کرد: این اصلاحات نه تنها به نفع مصرف‌کننده است، بلکه در بلندمدت به نفع تولیدکننده نیز خواهد بود چرا که با مدیریت صحیح منابع، سودآوری بیشتری برای فعالان این بخش به ارمغان می‌آید.

مرشدی همچنین بر نقش آموزش و ترویج در این زمینه تأکید کرد و گفت: آموزش کشاورزان و اطلاع‌رسانی به مصرف‌کنندگان، دو بال پرواز ما در اجرای موفقیت‌آمیز این الگوها هستند، با همراهی و همدلی بخش کشاورزی و مردم، می‌توانیم به اهداف خود در زمینه امنیت غذایی دست یابیم و شاهد رونق و شکوفایی بیشتر در این بخش حیاتی کشور باشیم.