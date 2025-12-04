به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی‌بوشهری در دیدار با مدیر عامل مجتمع گاز پارس جنوبی، با اشاره به اهمیت حوزه انرژی در کشور، تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران امروز بیش از هر زمان دیگری در همه عرصه‌ها، به‌ویژه در حوزه‌های استراتژیک، نیازمند برنامه‌ریزی دانش‌بنیان و مدیریت جهادی است و هرگونه ضعف در این زمینه‌ها به‌طور عینی در ساختار نظام بروز می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه بوشهر امروز در دیدار با مجموعه کارکنان و مدیران صنعت نفت بوشهر اظهار کرد: حوزه انرژی نقش بنیادین در نظام جمهوری اسلامی دارد و بسیاری از نظامات مدیریتی، خدماتی و توسعه‌ای کشور بر آن استوار است.

وی گفت: ناترازی در بخش انرژی همواره مورد توجه افکار عمومی قرار می‌گیرد، زیرا موضوعی کاملاً حیاتی و زیرساختی است، تولید انرژی و مدیریت مصرف دو رکن مهم این عرصه هستند و کار شما در این حوزه، کاری بسیار مهم و استراتژیک محسوب می‌شود.

آیت‌الله صفایی‌بوشهری با اشاره به شرایط ویژه دولت پس از حادثه شهادت رئیس‌جمهور و دوره انتقالی تا تشکیل دولت جدید، افزود: دولت جدید در زمانی کار خود را آغاز کرد که اوج مصرف انرژی بود و فرصت ذخیره‌سازی به دلیل شرایط انتخابات کاهش یافته بود، اما مجموعه وزارت نفت و کارکنان میدانی با تلاش جدی توانستند بحران‌ها را مدیریت کرده و آسیب‌ها را به حداقل برسانند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر بر ضرورت رفع ناترازی انرژی تأکید کرد و گفت: ناترازی در دو بخش تولید و مصرف باید برطرف شود. تولید باید به سطح مناسب برسد و مصرف نیز از استانداردهای منطقی تبعیت کند تا فشار بیش از اندازه بر بخش تولید وارد نشود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل کارگری و کارکنان صنعت نفت اشاره کرد و اظهار کرد: نیروهای کارمند و کارگری وزارت نفت باید در محیطی آرام و همراه با تکریم فعالیت کنند. مشکلات و مطالبات مرتبط با مواد قانونی نظیر ماده ۱۰ و وضعیت ارکان ثالث نیازمند تصمیم‌گیری در سطح کلان است و باید با همکاری نهادهای بالادستی پیگیری شود.

آیت‌الله صفایی‌بوشهری با بیان اینکه همواره حامی وزارت نفت و کارکنان آن بوده است، افزود: فضای همدلی، انسجام و تکریم کارکنان موجب افزایش تولید و رشد برکات در این حوزه خواهد شد. آنچه مهم است، خدمت به نظام جمهوری اسلامی و مردم عزیز ایران است؛ مردمی که در طول تاریخ بی‌نظیر بوده‌اند، به‌ویژه مردم استان بوشهر که میزبان صنعت نفت هستند.

وی همچنین از اقدامات وزارت نفت در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی تقدیر کرد و گفت: یکی از اقدامات ارزشمند، اختصاص حداقل ۵۱ درصد و تا ۷۰ درصد اشتغال پروژه‌ها به نیروهای بومی استان بوشهر است. این کار باید تقویت شود تا جوانان شریف و تحصیل‌کرده استان بیش از پیش مشغول به کار شوند.

وی در پایان با اشاره به تفاهم‌نامه همکاری وزارت نفت با سازمان فنی‌وحرفه‌ای خاطرنشان کرد: آموزش‌های مهارتی برای جوانان استان اقدامی بسیار لازم است و می‌تواند آنان را برای حضور در مشاغل تخصصی حوزه انرژی آماده کند. امیدواریم همه ما در مسیر خدمت‌رسانی به این مردم عزیز موفق باشیم.