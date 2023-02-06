به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر دوشنبه در مراسم تجلیل از فعالان حوزه گاز در سکوهای دریایی و پالایشگاه‌های منطقه پارس جنوبی اظهار داشت: تلاش‌های گسترده‌ای به منظور تولید گاز پایدار در منطقه پارس جنوبی صورت گرفته است.

وی یکی از مهمترین مؤلفه‌های قدرت در نظم نوین جهانی را مدیریت انرژی عنوان کرد و افزود: توجه ویژه به صنعت نفت در همه منظومه‌های کاری یک توجه بنیادین و راهبردی است.

امام جمعه بوشهر با اشاره به برخورداری ایران از منابع و ذخایر فسیلی شامل نفت و گاز تصریح کرد: ایران یکی از کشورهای مهم جهان در عرصه برخورداری از ذخایر و ظرفیت تولید و مدیریت بازرگانی و دیپلماسی اقتصاد انرژی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به استقلال و اقتدار صنعت نفت ایران خاطرنشان کرد: مردم ایران قدردان زحمات شما هستند و در این زمستان سرد امسال شما به خوبی مدیریت کردید و نگذاشتید زندگی بر مردم سخت باشد و در شرایط آماده‌ای به زندگی ادامه دهند.

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به تولید ۷۵ درصد گاز مصرفی کشور در استان بوشهر بیان کرد: این استان در تولید گاز و مواد پتروشیمی و صادرات نفت جایگاه ویژه‌ای دارد و میزبان نیروگاه اتمی است.

وی با اشاره به اینکه استان بوشهر برای کشور نقش حیاتی دارد اضافه کرد: تلاش بسیار ارزشمند کارکنان در سکوها و پالایشگاه‌ها را مشاهده می‌کنیم که گاز را به سختی در شرایط سخت جوی تأمین می‌کنند و انشاالله با برنامه‌ریزی وزارت نفت شاهد افزایش تولید گاز به یک میلیارد مترمکعب در روز باشیم.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر مدیریت اصلاحی در مصرف برق را یک ضرورت دانست و ادامه داد: گاهاً میزان مصرف با میزان تولید گاز برابری می‌کند که باید با اصلاح الگوی مناسب کاری کنیم که مردم در رفاه باشند و با فروش آن بتوانیم تولید ثروت کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر برای عرض خدا قوت و خسته نباشید طی سفری به عسلویه که ۷۵ درصد گاز کشور در این منطقه تولید می‌شود، با حضور در آخرین نقطه مرز دریایی ایران بر روی سکوی اکتشاف گاز در آب‌های نیلگون خلیج همیشه فارس، پالایشگاه اول مجتمع گازی پارس جنوبی و مجتمع بندری پارس جنوبی، ضمن بازدید و دیدار با کارکنان صنعت گاز در منطقه عسلویه، از آنها به جهت مجاهدت در این زمینه قدردانی کرد.

پس از این بازدید، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر در نشستی با مدیران صنعت نفت و گاز و پالایشگاه‌ها دیدار کرد.