سالن ۶۵۰۰ نفری شهید رئیسی در طرقبه با حضور رئیس مجلس افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح جمعه سالن ۶۵۰۰ نفری شهید رئیسی در مجموعه ورزشی ثامنالائمه (ع) با حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی، امیر زارعی سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان استان و جمعی از مدیران وزارت ورزش و جوانان و مسئولان استان رسماً افتتاح شد.
این پروژه بزرگ ورزشی که بهعنوان یکی از مجهزترین سالنهای چندمنظوره کشور شناخته میشود، با هدف ارتقای زیرساختهای ورزشی خراسان رضوی و فراهمسازی امکان برگزاری رقابتهای ملی و بینالمللی احداث شده است. سالن شهید رئیسی با ظرفیت ۶۵۰۰ نفر، مجهز به امکانات مدرن، سکوهای استاندارد، فضاهای تمرینی و خدماتی و فناوریهای روز در حوزه میزبانی مسابقات است.
مراسم افتتاح با ارائه گزارشی از روند ساخت و تکمیل این مجموعه همراه بود و مسئولان حاضر، این پروژه را گامی مهم در مسیر توسعه ورزش قهرمانی و افزایش ظرفیتهای میزبانی استان عنوان کردند. آنان همچنین تأکید کردند که بهرهبرداری از این سالن میتواند نقش مهمی در رونق ورزش حرفهای و ایجاد فرصتهای جدید برای جوانان ورزشکار خراسان رضوی ایفا کند.
