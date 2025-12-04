  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۸

زنگنه:اتحاد کشورهای آسیایی پیام اصلی مجالس آسیایی است

زنگنه:اتحاد کشورهای آسیایی پیام اصلی مجالس آسیایی است

مشهد- رئیس هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی در مجمع مجالس آسیایی گفت: این اجلاسیه پیام اتحاد کشورهای آسیایی دارد و این پیام مهمی برای تمام دنیا است که کشورهای آسیایی با یکدیگر متحد هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن زنگنه صبح پنجشنبه در نشست کمیته دائمی امور سیاسی مجمع مجالس آسیایی در مشهد اظهار کرد: این نشست نخستین اجلاسی است که بعد از جنگ ۱۲ روزه ۱۵ کشور آسیایی در آن شرکت می‌کند. این اجلاسیه پیام اتحاد کشورهای آسیایی دارد و این پیام مهمی برای تمام دنیا است که کشورهای آسیایی با یکدیگر متحد هستند.

رئیس هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی در مجمع مجالس آسیایی افزود: جمهوری اسلامی ایران نیز با استفاده از میزبانی خود، قطعنامه‌ای در محکومیت حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به جمهوی اسلامی ایران ارائه کرده است که این بیانیه امروز پس از مراسم افتتاحیه در کمیته سیاسی به رأی گذاشته می‌شود. امروز پس از مراسم افتتاحیه در کمیته سیاسی به رأی گذاشته می‌شود. بعدازظهر نیز کمیته فلسطین با حضور آقای احمد فیصل، نماینده کشور فلسطین و نمایندگانی از مجلس لبنان برگزار خواهد شد، که قطعنامه‌ای قوی در حمایت از مردم فلسطین و جهاد مردم غزه تصویب خواهد شد.

وی گفت: هدف اجماع و تاکید بر توافق و تفاهم بین کشورهای آسیایی برای پیشبرد اهداف سیاسی و همچنین مقابله با تهدیدهایی است که از جانب استکبار جهانی متوجه کشورهای آسیایی است.

کد خبر 6677842

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۱:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 0
      پاسخ
      عراقچی بدترین وزیر خارجه ازاول انقلاب است عراقچی راهی میرود ظریف ترسیم کرده چرا مصر با لاوروف درمورد هسته‌ای ایران رایزنی بکنند چرا عراقچی باچین روسیه رایزنی نمی کند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها