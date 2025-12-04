زنگنه:اتحاد کشورهای آسیایی پیام اصلی مجالس آسیایی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن زنگنه صبح پنجشنبه در نشست کمیته دائمی امور سیاسی مجمع مجالس آسیایی در مشهد اظهار کرد: این نشست نخستین اجلاسی است که بعد از جنگ ۱۲ روزه ۱۵ کشور آسیایی در آن شرکت می‌کند. این اجلاسیه پیام اتحاد کشورهای آسیایی دارد و این پیام مهمی برای تمام دنیا است که کشورهای آسیایی با یکدیگر متحد هستند.

رئیس هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی در مجمع مجالس آسیایی افزود: جمهوری اسلامی ایران نیز با استفاده از میزبانی خود، قطعنامه‌ای در محکومیت حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به جمهوی اسلامی ایران ارائه کرده است که این بیانیه امروز پس از مراسم افتتاحیه در کمیته سیاسی به رأی گذاشته می‌شود. امروز پس از مراسم افتتاحیه در کمیته سیاسی به رأی گذاشته می‌شود. بعدازظهر نیز کمیته فلسطین با حضور آقای احمد فیصل، نماینده کشور فلسطین و نمایندگانی از مجلس لبنان برگزار خواهد شد، که قطعنامه‌ای قوی در حمایت از مردم فلسطین و جهاد مردم غزه تصویب خواهد شد.

وی گفت: هدف اجماع و تاکید بر توافق و تفاهم بین کشورهای آسیایی برای پیشبرد اهداف سیاسی و همچنین مقابله با تهدیدهایی است که از جانب استکبار جهانی متوجه کشورهای آسیایی است.