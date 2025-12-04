رونمایی از نخستین پلاک هوشمند تلفیقی در شهر پرند

به گزارش خبرنگار مهر، آئین افتتاح پروژه پلاک‌کوبی هوشمند تلفیقی G-NAF در شهر پرند با حضور فرماندار شهرستان رباط‌کریم، شهردار پرند، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر پرند، مدیر منطقه پست جنوب استان تهران و جمعی از مدیران پست رباط‌کریم و پرند برگزار شد.

در این مراسم، نخستین پلاک تلفیقی هوشمند شهر پرند در مقابل منزل شهید مجید توکلی در فاز صفر رونمایی و نصب شد و این طرح به صورت رسمی در سطح شهر کلید خورد.

پروژه پلاک‌کوبی هوشمند از جمله طرح‌های مهم و شاخص شهرداری و شورای اسلامی شهر پرند در مسیر تحقق دولت الکترونیک و شهر هوشمند به شمار می‌رود که نقش مؤثری در تسهیل و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به شهروندان ایفا می‌کند.

رضا آقاعلیخانی فرماندار رباط‌کریم در این آئین، با قدردانی از اقدامات مدیریت شهری پرند، اجرای این پروژه را از برنامه‌های مهم دولت چهاردهم برشمرد و اظهار کرد: با نصب پلاک تلفیقی G-NAF، ارائه بسیاری از خدمات الکترونیکی به شهروندان امکان‌پذیر می‌شود و زیرساخت‌های نوین خدمات‌رسانی تقویت خواهد شد.

در ادامه، پایدار شهردار پرند با تشریح جزئیات این پروژه گفت: پلاک‌های هوشمند تلفیقی دارای عدد شناسایی و یک QR کد هستند که با اسکن آن، بانک اطلاعات و کد پستی ملک نمایش داده می‌شود.

وی افزود: دسترسی آسان شهروندان به کدپستی، حذف نیاز به ثبت آدرس در مرسولات، تسهیل خدمات‌رسانی دستگاه‌هایی مانند اورژانس، آب، برق، گاز و سایر نهادها از مهم‌ترین مزایای اجرای این طرح است.

شهردار پرند با تأکید بر نقش این طرح در توسعه اقتصادی تصریح کرد: پلاک هوشمند G-NAF تأثیر بسزایی در رشد فعالیت‌های اقتصادی، استارتاپ‌ها و خدمات بانکی دارد و بستر تحقق دولت الکترونیک را فراهم می‌کند.

همچنین رستمی رئیس شورای اسلامی شهر پرند، اجرای این پروژه را گامی مهم در مسیر هوشمندسازی شهر دانست و بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های دولت الکترونیک در پرند تأکید کرد.

در بخش دیگری از مراسم، مهندس نعیمی مدیر منطقه پستی جنوب استان تهران به همراه رؤسای ادارات پست رباط‌کریم و پرند، ضمن قدردانی از شهرداری و شورای اسلامی شهر پرند، اجرای این طرح را اقدامی مؤثر در ارتقای خدمات پستی و الکترونیکی عنوان کردند. همچنین مهندس رکاب مجری پروژه توضیحاتی درباره جزئیات فنی و اجرایی پلاک‌کوبی تلفیقی ارائه داد.

گفتنی است این پروژه با نصب نخستین پلاک هوشمند تلفیقی در مقابل منزل شهید مجید توکلی در فاز صفر پرند آغاز شد و اجرای آن به تدریج در سایر مناطق شهر ادامه خواهد یافت.