به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر رضایی صبح جمعه در بازدید از پروژه ساماندهی بلوار امام خمینی (ره) و میدان اتحاد در روستای رباطسرخ اظهار کرد: این پروژه با اجرای عملیات عمرانی و خدماتی به بهرهبرداری رسیده است.
وی با اشاره به جزئیات این طرح تصریح کرد: عملیات مختلفی شامل اجرای تأسیسات آب و برق، روشنایی، احداث آبنما، سنگفرش، جدولگذاری و ساماندهی باغچهها در این پروژه انجام شد. مساحت میدان اتحاد ۷۰۰ مترمربع و بلوار امام خمینی (ره) به طول ۴۵۰ متر و مساحت ۱۸۵۰ مترمربع ساماندهی گردید.
رضایی در ادامه با اشاره به اعتبارات هزینهشده برای اجرای پروژه خاطرنشان کرد: اعتبار این طرح بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال در میدان و ۲۲ میلیارد ریال در بلوار بوده است که از محل اعتبارات عمرانی روستا تأمین و هزینه گردید.
به گفته وی: اجرای این پروژه، سیمای بصری روستای رباطسرخ بهبود یافته و زمینه ارتقای خدمات عمومی و افزایش رضایتمندی شهروندان فراهم شده است.
وی از آغاز نصب نخستین پلاک هوشمند کدپستی دهرقمی در شهرستان خبر داد و افزود: امروز ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۴ نخستین پلاک هوشمند بر درب منزل خانواده معزز شهید ذوالفقاری در روستای رباطسرخ نصب شد.
وی تصریح کرد: این مراسم با حضور معاونان فرمانداری، بخشدار مرکزی، اعضای شورای تأمین شهرستان و ریاست اداره پست برگزار گردید و بر اساس این طرح ملی مقرر است ۱۲ هزار مکان در ۵۲ روستای شهرستان گلپایگان تحت پوشش این اقدام قرار گیرند.
رضایی با اشاره به اجرای این پروژه در چارچوب طرح ملی GNAF گفت: این طرح با هدف ایجاد نظام هوشمند نشانی و بانک جامع اطلاعات مکانی اجرا میشود و زمینهساز تحولی بزرگ در خدماترسانی خواهد بود.
وی همچنین با برشمردن اهمیت و دستاوردهای این طرح تأکید کرد: استانداردسازی و یکپارچهسازی نشانیها در سطح کشور، تسهیل دسترسی دستگاههای اجرایی به دادههای دقیق مکانی، کاهش خطا در توزیع مرسولات، توسعه دولت الکترونیک، تسریع در امدادرسانی و مدیریت بحران، رصد دقیق جمعیت و اماکن در سرشماریها، افزایش شفافیت و کاهش سوءاستفادهها، صرفهجویی در زمان و هزینه شهروندان و در نهایت فراهمسازی بستر لازم برای گسترش تجارت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال از جمله مزایای این طرح به شمار میرود.
فرماندار گلپایگان یادآور شد: آغاز اجرای این پروژه در شهرستان گلپایگان را میتوان گامی مهم در مسیر هوشمندسازی خدمات و تسهیل زندگی شهروندان دانست.
