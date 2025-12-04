کشف محموله بزرگ سهره‌ طلایی از یک شکارچی متخلف در مریوان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بالیده صبح پنجشنبه با اعلام این خبر به خبرنگاران رسانه‌های کردستان از کشف و ضبط ۸۹ قطعه سهره طلایی از یک صیاد غیرمجاز خبر داد؛ پرندگانی که پس از تأیید سلامت، به زیستگاه طبیعی خود بازگردانده می‌شوند.

وی اظهار کرد: این پرندگان در پی رصد یک واحد فروش پرندگان و با هماهنگی مقام قضائی و همکاری نیروی انتظامی کشف و ضبط شده‌اند و خوشبختانه قابلیت رهاسازی در طبیعت را دارند.

وی ادامه داد: این اقدام در جریان گشت و کنترل‌های مستمر محیط‌بانان و پس از مشاهده شواهدی از اختفای صید غیرمجاز صورت گرفت و پرندگان پس از طی مراحل قانونی در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی خواهند شد.

بالیده با اشاره به ممنوعیت شکار و نگهداری گونه‌های وحشی، یادآور شد: طبق ماده ۱۰ قانون شکار و صید، حمل، نگهداری، عرضه و فروش جانوران وحشی بدون مجوز قانونی جرم محسوب می‌شود.

رئیس اداره محیط زیست مریوان همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۴۰ به مأموران محیط زیست گزارش دهند.