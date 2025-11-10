کشف ۲ هزار متر تور صید غیرمجاز در تالاب زریبار مریوان

مهدی بالیده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یگان حفاظت محیط زیست شهرستان مریوان در اقدامی مؤثر در راستای حفاظت از منابع طبیعی، موفق به کشف و جمع‌آوری دو هزار متر تور صید غیرمجاز در تالاب بین‌المللی زریبار شد.

وی افزود: این عملیات شبانه با همکاری تعاونی صیادان محلی و در پی گشت و کنترل‌های مستمر انجام شد و مأموران یگان حفاظت محیط زیست مریوان طی این گشت‌ها، تورهای ماهیگیری که به‌طور غیرقانونی توسط صیادان متخلف در محدوده حفاظت‌شده تالاب زریبار پهن شده بود، شناسایی و جمع‌آوری کردند.

وی تصریح کرد: این اقدام در حالی صورت گرفت که تالاب زریبار به عنوان یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های پرندگان مهاجر و منابع طبیعی استان کردستان از اهمیت بالایی برخوردار است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست مریوان تصریح کرد: این اداره از شهروندان و علاقه‌مندان به طبیعت خواسته است تا در صورت مشاهده هرگونه فعالیت‌های غیرمجاز همچون صید و شکار غیرقانونی، موضوع را به اداره محیط زیست شهرستان اطلاع دهند یا از طریق شماره تلفن ۱۵۴۰ گزارش دهند.

بالیده اذعان کرد: مبارزه با صید غیرمجاز و حفاظت از تالاب‌ها و زیستگاه‌های طبیعی از اولویت‌های اصلی این نهاد است و تمامی اقدامات لازم برای مقابله با این تخلفات در دست اقدام است.