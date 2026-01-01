دستگیری شکارچیان غیرمجاز مسلح در مریوان؛ ۷ قبضه سلاح شکاری کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بالیده صبح پنجشنبه به خبرنگاران رسانههای کردستان اعلام کرد: یگان حفاظت محیط زیست شهرستان مریوان با تشدید پایش شبانهروزی زیستگاههای طبیعی، پیش از وقوع هرگونه شکار و صید غیرمجاز، چند شکارچی مسلح را شناسایی و دستگیر و هفت قبضه سلاح شکاری از آنان کشف و ضبط کرد.
وی افزود: این عملیات در راستای صیانت از مناطق تحت مدیریت و با حضور مستمر نیروهای یگان حفاظت محیط زیست مریوان انجام شد و مأموران محیط زیست در جریان گشتزنیهای هدفمند، متخلفان را شناسایی کرده و پس از دستگیری، سلاحهای شکاری آنان را ضبط کردند.
وی تصریح کرد: پس از تشکیل پرونده، متهمان جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند. این اقدام در چارچوب برنامههای کنترلی و پیشگیرانه یگان حفاظت برای مقابله با شکار و صید غیرمجاز صورت گرفته است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست مریوان با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای محیطبانی اظهار کرد: پاسگاههای محیطبانی شهرستان بهصورت شبانهروزی در حالت آمادهباش قرار دارند و با هرگونه تخلف زیستمحیطی، بهویژه شکار و صید غیرمجاز، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد شد.
بالیده با اشاره به بارشهای اخیر، بهویژه بارش برف، افزود: در این شرایط، زیست برخی گونههای حیات وحش با دشواریهای موقت مواجه شده و احتمال نزدیک شدن جانوران به مناطق مسکونی افزایش مییابد.
وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف شکار و صید، مراتب را در سریعترین زمان ممکن به یگان حفاظت محیط زیست اطلاع دهند و با همکاری و مسئولیتپذیری، در حفاظت از سرمایههای طبیعی و تنوع زیستی منطقه مشارکت داشته باشند.
نظر شما