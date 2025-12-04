  1. استانها
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۹

شهید گمنام ۲۳ ساله مهمان منطقه یکم نیروی دریایی سپاه شد

بندرعباس- آیین تشییع پیکر مطهر شهید گمنام دوران دفاع مقدس با حضور، جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، جمعی از فرماندهان و مردم بندرعباس در فضایی آکنده از معنویت و احترام برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین تشییع پیکر مطهر یک شهید گمنام دوران دفاع مقدس، با حضور جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، فرماندهان رده‌های مختلف، کارکنان یگان و جمعی از مردم مؤمن و قدرشناس در بندرعباس برگزار شد.

سردار غلامشاهی در این آئین با قدردانی از حضور باشکوه مردم و فرماندهان گفت: این شهید گمنام والامقام هیچ‌گونه مشخصات هویتی در دسترس ندارد، اما آنچه مشخص است اینکه این دلاورمرد ۲۳ ساله در منطقه فکه به شهادت رسیده است. حتی نمی‌دانیم پدر و مادر او هنوز در قید حیات هستند و سال‌ها چشم‌انتظار بازگشت پیکر فرزندشان بوده‌اند یا خیر.

وی افزود: از این پس این شهید گمنام زینت‌بخش منطقه یکم نیروی دریایی سپاه خواهد بود. خدای بزرگ را شاکریم که در مسیر شهدا گام برمی‌داریم و در این راه دشمنان کشور را روسیاه خواهیم کرد.

فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه در پایان، یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، مدافعان حرم، شهدای سلامت و شهدای جنگ دوازده‌روزه را گرامی داشت.

پیکر مطهر این شهید گمنام در منطقه یکم نیروی دریایی سپاه پاسداران در بندرعباس تدفین خواهد شد.

