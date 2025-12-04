شهید گمنام ۲۳ ساله مهمان منطقه یکم نیروی دریایی سپاه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین تشییع پیکر مطهر یک شهید گمنام دوران دفاع مقدس، با حضور جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، فرماندهان رده‌های مختلف، کارکنان یگان و جمعی از مردم مؤمن و قدرشناس در بندرعباس برگزار شد.

سردار غلامشاهی در این آئین با قدردانی از حضور باشکوه مردم و فرماندهان گفت: این شهید گمنام والامقام هیچ‌گونه مشخصات هویتی در دسترس ندارد، اما آنچه مشخص است اینکه این دلاورمرد ۲۳ ساله در منطقه فکه به شهادت رسیده است. حتی نمی‌دانیم پدر و مادر او هنوز در قید حیات هستند و سال‌ها چشم‌انتظار بازگشت پیکر فرزندشان بوده‌اند یا خیر.

وی افزود: از این پس این شهید گمنام زینت‌بخش منطقه یکم نیروی دریایی سپاه خواهد بود. خدای بزرگ را شاکریم که در مسیر شهدا گام برمی‌داریم و در این راه دشمنان کشور را روسیاه خواهیم کرد.

فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه در پایان، یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، مدافعان حرم، شهدای سلامت و شهدای جنگ دوازده‌روزه را گرامی داشت.

پیکر مطهر این شهید گمنام در منطقه یکم نیروی دریایی سپاه پاسداران در بندرعباس تدفین خواهد شد.