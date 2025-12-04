به گزارش خبرنگار مهر، آئین تدفین و تشییع یک شهید گمنام با حضور مردم متدین شهرستان دامغان همزمان با پیش از ظهر پنجشنبه و مقارن با سالروز وفات حضرت ام البنین سلام الله علیه برگزار شد.
مردم متدین شهرستان دامغان از حسینیه اعظم حضرت ابوالفضل علیه السلام تا آستان مقدس امامزادگان جعفر و محمد علیه السلام پیکر پاک این شهید گمنام را تشییع کردند.
آئین تدفین این شهید گمنام دفاع مقدس همچنین در روستای بق از توابع دامغان برگزار شد. اقشار مختلف مردم دامغان در این مراسم حضور پرشوری داشتند.
روز گذشته نیز مراسمی برای وداع با پیکر مطهر این شهید گمنام برگزار شد
