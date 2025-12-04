دامغان- آیین باشکوه تشییع و تدفین پیکر مطهر یک شهید گمنام، با حضور گسترده و خالصانه مردم متدین دامغان برگزار شد. این مراسم، نمادی از پیوند ناگسستنی مردم این دیار با آرمان‌های والای شهدا بود.