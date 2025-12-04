میزبانی آسمانی قومس؛ تشییع پیکر مطهر سه شهید گمنام در استان سمنان

خبرگزاری مهر - گروه استان: همزمان با ظهر پنجشنبه و مقارن با سالروز شهادت حضرت امالبنین سلام الله علیها آسمان استان سمنان رهگذر فرشتهها بود، سمنان که این روزها میزبان شهدای لالهگون خوشنام است. امروز با حضور پرشور مردم ولایی، خداجو و قدرشناس نقاط مختلف استان سمنان آئین تشییع و تدفین سه شهید گمنام برگزار شد آن هم در روزی که به نام مادران شهدا نامگذاری شده و فرشتگان بین زمین و آسمان تردد دارند.
آئین تشییع پیکر شهید گمنام با حضور مردم شهرستان شاهرود پیش از ظهر پنجشنبه از معراج الشهدا کانون بسیج واقع در خیابان امام خمینی رحمت الله آغاز و تا حسینیه شهرداری شاهرود ادامه داشت. نکته قابل توجه در این مراسم حضور خانواده معزز و معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان و همچنین مادران شهدا بود که به این محفل نورانی رنگ و بویی تازه بخشید.
حضور مردم دامغان و گرمسار در صحنه قدرشناسی
در دامغان نیز آئین تشییع پیکر مطهر یک شهید گمنام همزمان با سالروز وفات حضرت امالبنین سلام الله علیها و روز مادران شهدا از حسینیه اعظم حضرت ابوالفضل علیه السلام تا امامزادگان جعفر و محمد علیه السلام برگزار شد. مردم متدین و خداجوی شهرستان دامغان همچنین در ادامه این مراسم به روستای بق رفتند تا آئین تدفین این شهید گمنام را در این روستا برگزار کنند و حالا روستای بق از توابع شهرستان دامغان به قطعهای از بهشت تبدیل شده است
در گرمسار نیز آئین مشابهی با حضور مردم متدین و ولایی این شهرستان برگزار شد تشییعی که نمادی از ایثار، فداکاری و مقاومت ملت جاودان ایران اسلامی بود. این مراسم با حضور خانواده معزز شهدا ایثارگران و جانبازان در یکی از بوستانهای شهر گرمسار برگزار شد و مردم در رسای حضرت امالبنین سلام الله علیه سوگواری کردند.
روز گذشته در این شهرستانها آئین وداع با پیکر شهدای گمنام نیز برگزار شده بود و مردم از اقشار مختلف، پیر و جوان و زن و مرد و کودک در آن حضوری حماسی داشتند، مردمی که این گونه قدردانی خودشان را نشان میدهند و بعد از چهار دهه از دفاع مقدس همچنان در صحنه قدردانی از شهدا و مجاهدت ایثارگران حضور دارند.
آثار شهدا
حجت الاسلام محمد حسینپور کارشناس مسائل مذهبی در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه مراسم تشییع پیکر پاک این شهدا میگوید: شهدا با حضورشان در جبهههای حق علیه باطل و گذشتن از زندگیشان تأثیری بر زندگی همه ما گذاشتند که آن عزتمندی ایران اسلامی و دفاع در برابر دشمن متجاوز بود، شهدایی که از خانه و خانواده و زندگی دست کشیدند و با خداوند متعال یک معامله عاشقانه کردند و اجرشان را هم گرفتند.
حسینپور با بیان اینکه این اما آخرین کار بزرگ شهدا و اثرگذاریشان در جامعه نیست، افزود: شهدای گرانقدر ما حتی با شهادتشان هم در زندگی ما اثرگذار هستند همانطور که امروز شاهد هستیم فضای استان سمنان به عطر این شهدا مزین و معطر شده و موجی از قدرشناسی و فرهنگ مقاومت در کشورمان جاری و ساری است.
وی با بیان اینکه اثرگذاری دیگر شهدا اجماع مردم زیر پرچم مقدس کشورمان است افزود: وقتی مردم ما بعد از چهار دهه همچنان در آئین تشییع و تدفین شهدا حضور پیدا میکنند نشان میدهد که شهدا حتی با رفتنشان هم به ما خدمات بزرگی کردند و این جمع با افکار مختلف و عقاید متفاوت زیر یک پرچم گرد میآیند و با چشم گریان از شهدا طلب گوشه چشم میکنند، موضوعی که شاید هیچ چیزی نتواند کارکرد آن را امروز داشته باشد.
برادر شهید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: اگر دوربین شما خبرنگاران بتواند تصاویر را بگیرد در مییابید که بخش بزرگی از کسانی که امروز در مراسم تشییع پیکر پاک شهدای گمنام در استان سمنان شرکت کردهاند اصلاً زمان جنگ به دنیا نیامده بودند و این یکی از اثرات بزرگ شهدا و راهی است که آنان رفتند.
محمدی با بیان اینکه شهدا نزد خدای متعال روزی میخورند اما روزی معنوی ما هم امروز در دست آنها است، بیان کرد: وقتی با این شور و انگیزه قدرشناسی در مراسم تدفین و تشییع شهدای گرانقدر حضور پیدا میکنند یک پیام دارند و آن اینکه قدردان مجاهدتهای شهدای گرانقدر هستند.
وصف مادران شهدا
اینجا مادران شهدا هم گرد آمدند علی رغم اینکه غبار سالخوردگی بر چهرهشان نشسته و بسیارشان حتی به راحتی راه نمیروند امروز آمدهاند تا دین خودشان را باز هم به شهدا ادا کنند.
خواهر شهید جواد ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امروز مردم برای دل خودشان میآیند، میگوید: تجربه شخصی من این است که میتوانیم هرچه میخواهیم از شهدا بخواهیم نزد خدای متعال هستند و من معتقد هستم امروز هرکس اینجا حضور دارد یک حاجت دارد.
وی میافزاید: مادران شهدا در واقع فرشتگانی هستند که مدت زمانی در روی زمین زندگی میکنند و تا زمانی که آنان را از نزدیک نبینید باور نمیکنید که چه روحیهای دارند هیچی در زندگی یک مادر مهمتر از فرزندش نیست اما مادران شهدا از فرزندانشان هم در راه خدا گذشتند.
جوانان در میدان
در بین افراد حاضر در مراسم تشییع و تدفین شهید گمنام، جوانانی که در دهه ۷۰ و ۸۰ به دنیا آمده و اصلاً در دوران دفاع مقدس وجود نداشتند، دیده میشوند آنهاآمده اند تا در مراسم تدفین شهدای گمنام شرکت کنند. آنطوری که سعید مظفری از فعالان فرهنگی شهرستان شاهرود در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: حضور این جوانان از اقشار مختلف نشان دهنده رویشهای انقلاب اسلامی است.
مظفری با بیان اینکه دشمن خیلی تلاش میکند که بین نسل امروز و انقلاب اسلامی فاصله بیندازد اما شاهد هستیم که در این کار ناکام است، گفت: عظمت شهدا همه را در میدان گرد هم میآورد و همه توطئههای دشمنان در یک رود خنثی میشود و این یکی از موضوعاتی است که ما مدیون شهدا هستیم.
وی با بیان اینکه در بین جوانانی که در این مراسم معنوی حضور پیدا کردند حتی کسانی هستند که علاقمند به موسیقیهای امروزی مثل رپ هستند یا حتی موهایشان را به مدل برخی بازیگران و فوتبالیستهای روز میآرایند و شاید در ظاهر چندان قرابت و نزدیکی به آرمانهای شهدا نداشته باشند اما این فقط ظاهر است، میگوید: هیچ پدیدهای مثل شهدای گرانقدر ما نمیتواند این میزان تعدد سلیقهها و افکار را گرد هم بیاورد.
این فعال فرهنگی با بیان اینکه شهدا متعلق به همه مردم ایران هستند گفت: وقتی شهدا میتوانند بر روی جوان دهه هشتادی تأثیر بگذارند یعنی متعلق به همه هستند شاید امروز دشمنان به روشهای مختلف بخواهند القا کنند که بین نسل جوان جامعه و آرمانهای انقلاب اسلامی فاصله زیادی افتاده اما مطمئن باشید که حاضر به تصویر کشیدن این حضور پرشور جوانان نیستند.
حضور معنی دار جوانان
رضا جعفری از فعالان قرآنی استان سمنان که در این مراسم حضور پیدا کرده در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: خون شهید جریان سازاست یعنی میتواند جریانی از همدلی و وحدت را در کشور بین افراد مختلف با عقاید و سلیقههای متفاوت ایجاد کند.
جعفری با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره وحدت به خصوص بعد از جنگ ۱۲ روزه بیان میکند: جریانی که با حضور و برکت شهدا در جامعه ایجاد میشود با هیچ چیز دیگری قابل مقایسه نیست زیرا میتواند وحدت زا باشد و چقدر بیچاره هستند کسانی که فکر میکنند به راحتی میتوانند مردم ایران اسلامی را از آرمانها و ریشههایشان جدا کنند در حالی که این یک خطای محاسباتی است زیرا مردم ما با خون جوانان خودشان این سرزمین و این انقلاب را به پیروزی رساندند و هرگز از آن دست نخواهند کشید.
