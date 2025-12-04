تجلی ارادت؛ تشییع باشکوه پیکر شهید گمنام در آغوش مردم شاهرود

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تشییع پیکر مطهر یک شهید گمنام با حضور مردم متدین و خداجوی شهرستان شاهرود پیش از ظهر پنجشنبه برگزار شد.

این مراسم از معراج الشهدای کانون بسیج شهرستان شاهرود تا محل شهرداری برگزار شد و مردم قدرشناس شهرستان شاهرود در این مراسم حضور چشمگیر پیدا کردند.

آئین تشییع و تدفین این شهید گمنام در حسینیه شهرداری شاهرود که به تازگی تأسیس شده برگزار شد حضور جوانان و نوجوانان همچنین خانواده معظم شهدا ایثارگران و جانبازان از جمله نکات قابل توجه این مراسم بود شب گذشته نیز آئین وداع با پیکر مطهر این شهید گمنام با حضور مردم شهرستان شاهرود برگزار شده بود.

همزمان در دو شهر گرمسار و دامغان نیز مراسم مشابهی با حضور مردم قدرشناس این دو شهرستان در حال برگزاری است

محسن احمدی شهردار شاهرود در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شهرداری شاهرود افتخار دارد که میزبان پیکر مطهر این شهید گمنام باشد گفت: جلسات هماهنگی برای برگزاری این مراسم با حضور مسئولان طی یک ماه اخیر برگزار شد.

احمدی همچنین از تأسیس حسینیه شهرداری شاهرود و تدفین این شهید گمنام در این منطقه خبر داد و بیان کرد: هدف از این کار ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است