به گزارش خبرنگار مهر، اولین کرسی علمی-ترویجی از سلسله نشستهای بزرگداشت هزار و پانصدمین سالگی ولادت نبی اکرم (صلی الله علیه و آله) با عنوان «طرحی برای فلسفه دین اسلامی» برگزار میشود.
در این نشست که توسط گروه فلسفه علوم اسلامی پژوهشگاه علوم اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار میشود، سیدمصطفی میرباباپور ارائه کننده، محمد فتحعلی خانی و علی شیروانی ناقد و هادی توکلی طرقی دبیر علمی نشست را بر عهده دارند.
این رویداد علمی روز شنبه ۱۵ آذر سال جاری ساعت ۱۰ در سالن حکمت پژوهشگاه به صورت حضوری و برخط از طریق لینک https://skyroom.online/ch/rihu/meeting3 برگزار میشود.
