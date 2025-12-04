به گزارش خبرنگار مهر، اولین کرسی علمی-ترویجی از سلسله نشست‌های بزرگداشت هزار و پانصدمین سالگی ولادت نبی اکرم (صلی الله علیه و آله) با عنوان «طرحی برای فلسفه دین اسلامی» برگزار می‌شود.

در این نشست که توسط گروه فلسفه علوم اسلامی پژوهشگاه علوم اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار می‌شود، سیدمصطفی میرباباپور ارائه کننده، محمد فتحعلی خانی و علی شیروانی ناقد و هادی توکلی طرقی دبیر علمی نشست را بر عهده دارند.

این رویداد علمی روز شنبه ۱۵ آذر سال جاری ساعت ۱۰ در سالن حکمت پژوهشگاه به صورت حضوری و برخط از طریق لینک https://skyroom.online/ch/rihu/meeting3 برگزار می‌شود.