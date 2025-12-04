سرمست: پیوند دانشگاه و صنعت، اولویت اساسی ما در آذربایجان شرقی است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست عصر روز پنجشنبه سیزدهم آذرماه در جمع دانشجویان دانشگاههای استان که در آستانه روز دانشجو و با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در تالار وحدت دانشگاه تبریز برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشجو به ویژه شهدای ۱۶ آذر، بر نقش مطالبهگری دانشجویان در پیشبرد حکمرانی و اصلاح مسیرها تأکید کرد.
سرمست در ابتدای سخنان خود با قدردانی از نمایندگان تشکلهای مختلف دانشجویی که دیدگاهها و نقدهای خود را بیان کردند، گفت: مطالبات و انتقادات شما نعمت محیط دانشگاه است و باید هم وجود داشته باشد. دانشگاه جایی است که نقد منصفانه و حتی نقد تند، نشانه پویایی آن است.
وی با بیان اینکه خود نیز سابقه فعالیت دانشجویی داشته، افزود: این فضای نقد و گفتوگو، مایه خوشحالی است؛ چراکه نشان میدهد نسل امروز بدون تعارف و با شجاعت، عملکرد مدیران را زیر ذرهبین قرار میدهد.
سرمست استقلال دانشگاه را اصل نخست مدیریت علمی خواند و تأکید کرد: هیچکس نباید جایگاه دانشگاه و استاد را مخدوش کند. استقلال دانشگاه خط قرمز ماست و همه مسئولان باید به آن احترام بگذارند.
استاندار آذربایجان شرقی یکی از اولویتهای مدیریتی خود از آغاز مسئولیت را دعوت از مقامات ملی کشور به آذربایجان عنوان کرد و گفت: این رفت و آمدها تنها برای یک هدف است: توجه دادن مسئولان عالی کشور به مسائل آذربایجان و ترمیم فاصلهای که سالها بین مرکز و پیرامون ایجاد شده بود.
وی با اشاره به سفرهای متعدد رئیس جمهور، معاون اول، معاون علمی رئیسجمهور، وزرا و اعضای کمیسیونهای مجلس و سایر مقامات به استان افزود: یکی از مراکز اصلی حضور این مقامات معمولاً دانشگاهها بوده است؛ چراکه معتقدیم باید از دانشگاهها ایده گرفت و سیاستگذاری را بر اساس واقعیتهای میدانی انجام داد.
استاندار با اشاره به تأکید دانشجویان بر ضرورت افزایش ارتباط صنعت و دانشگاه گفت: اگر پیوند دانشگاه با محیط اجرایی قطع شود، نتیجهاش انباشت ایدهها در دانشگاه و بیتوجهی در صنعت است. ما این شکاف را نباید بپذیریم.
وی افزود: برای کاربردی کردن پژوهشها، از ظرفیت ماده ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانشبنیان استفاده کردهایم. در طول یک سال گذشته، بیش از سه هزار میلیارد تومان تفاهمنامه و قرارداد پژوهشی برای دانشگاههای استان منعقد شده است.
سرمست تأکید کرد: با هدایت این اعتبارات، مطالعات اساتید و پایان نامههای دانشجویان به سمت مسائل واقعی صنایع استان سوق پیدا کند.
وی با تشریح اقدامات انجام شده در حوزه تولید گفت: در طول یک سال گذشته بیش از ۵۰ هفته در کف کارخانجات حضور یافتهایم و مشکلات واحدهای صنعتی را از زبان خود کارآفرینان شنیدهایم. نتیجه این حضور، صدور مصوبات، ارائه تسهیلات، معافیتهای مالیاتی و رفع موانع تولید بوده است. هدف از این رویکرد مدیریت میدانی و نه پشت میزی است.
وی افزود: اگر مصرف مدیریت نمیشد، طبق گزارش کارشناسان، در مهرماه سال جاری امکان قطع کامل آب تبریز وجود داشت.
او با اشاره به وابستگی ۱۷ شهر و ۱۲۰ روستا به خط زرینه رود، افزود: برای رفع تنش آبی، پروژه انتقال آب ارس به تبریز که بیش از یک دهه معطل مانده بود، در دستور کار جدی قرار گرفته و مصوبه تأمین مالی آن از دولت دریافت شده است.
وی اظهار کرد: برخی پروژههای عمرانی به دلیل کمبود بودجه به سطح ملی ارتقا یافتهاند تا اجرا متوقف نماند.
استاندار همچنین با اشاره به اهمیت زیرساختهای حملونقل برای توسعه استان گفت: آزادراه تبریز-زنجان، آزادراه تبریز-بازرگان، پروژه راهآهن خاوران تا ایستگاه تبریز و اتصال به کریدورهای شمالجنوب و شرقغرب، از مهمترین پروژههایی هستند که برای حفظ مزیتهای استراتژیک استان دنبال میکنیم. مانعزدایی از این طرحها شرط مهم توسعه اقتصادی است.
سرمست در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی گلایههای دانشجویی گفت: هیچ تشکلی نماینده همه دانشگاهها نیست و عدالت باید بین همه تشکلها رعایت شود. تکثر دیدگاها سرمایه دانشگاه است و ما اجازه تکصدایی نمیدهیم.
استاندار گفت: ما به ویژه در سیاست، تنوع و تکثر معتقدیم بر این اساس نشستها و دیدارهای خود را فراتر از یک تشکل در یک دانشگاه، با جمعی گسترده برگزار کردهایم تا صدای نمایندگان طیف کثیری از دانشجویان را بشنویم.
سرمست در پایان حضور وزیر علوم و دیگر مسئولان ملی در جمع دانشجویان را رویکردی آگاهانه و مطالبهمحور عنوان کرد و گفت: ما همراه تشریفاتی نیستیم که کنار وزیر بنشینیم؛ ما وزرا و مقامات را دعوت میکنیم تا با حضور در میان مدیران و مردم استان، سوالات و دغدغههای آنها را بشنوند و گامهای تعیین کننده برای توسعه استان و حل مشکلات مردم بردارند. این تلاشها یعنی مسیر مطالبهگری مردم و بهخصوص دانشجویان هموار شده است.
نظر شما