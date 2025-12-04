  1. استانها
عامل تیراندازی در برخوار دستگیر شد

اصفهان_فرمانده انتظامی شهرستان برخوارگفت: متهمی که اقدام به تیراندازی و مجروح کردن ۲ نفر از شهروندان کرده بود، در عملیات مأموران پلیس اطلاعات این شهرستان دستگیر شد.

سرهنگ نعمت خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره تیراندازی در یکی از معابر شهرستان برخوار که منجر به جراحت ۲ نفر از شهروندان شده بود، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس اطلاعات این شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان برخوار در ادامه گفت: مأموران با بررسی‌های دقیق میدانی و اقدامات پلیسی یک متهم را در این رابطه شناسایی و در عملیاتی ضربتی وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

وی با اشاره به کشف یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز و تعدادی فشنگ در بازرسی از مخفیگاه متهم تصریح کرد: متهم در تحقیقات اولیه به بزه ارتکابی اعتراف و انگیزه خود از این اقدام را اختلافات شخصی اعلام که با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

