عامل تیراندازی در برخوار دستگیر شد

سرهنگ نعمت خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره تیراندازی در یکی از معابر شهرستان برخوار که منجر به جراحت ۲ نفر از شهروندان شده بود، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس اطلاعات این شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان برخوار در ادامه گفت: مأموران با بررسی‌های دقیق میدانی و اقدامات پلیسی یک متهم را در این رابطه شناسایی و در عملیاتی ضربتی وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

وی با اشاره به کشف یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز و تعدادی فشنگ در بازرسی از مخفیگاه متهم تصریح کرد: متهم در تحقیقات اولیه به بزه ارتکابی اعتراف و انگیزه خود از این اقدام را اختلافات شخصی اعلام که با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.