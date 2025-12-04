۱۹ متهم متواری در فلاورجان دستگیر شدند

سرهنگ مرتضی هادیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای مرحله دیگری از طرح ارتقا امنیت اجتماعی، دستگیری محکومان متواری و تحت تعقیب در سطح شهرستان فلاورجان اجرایی شد.

وی در ادامه افزود: در این طرح مأموران با بررسی‌های دقیق و تخصصی و انجام تحقیقات میدانی در نهایت موفق شدند ۱۹ نفر از این متهمان و محکومان متواری را شناسایی و در چند مرحله عملیات دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان در پایان خاطر نشان کرد: متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده‌های مقدماتی برای انجام اقدامات قانونی لازم به مرجع قضائی تحویل شدند