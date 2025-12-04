  1. استانها
  2. اصفهان
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۸

۱۹ متهم متواری در فلاورجان دستگیر شدند

۱۹ متهم متواری در فلاورجان دستگیر شدند

اصفهان-فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان از شناسایی و دستگیری ۱۹ نفر از محکومان متواری در عملیات مأموران انتظامی این فرماندهی خبر داد.

سرهنگ مرتضی هادیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای مرحله دیگری از طرح ارتقا امنیت اجتماعی، دستگیری محکومان متواری و تحت تعقیب در سطح شهرستان فلاورجان اجرایی شد.

وی در ادامه افزود: در این طرح مأموران با بررسی‌های دقیق و تخصصی و انجام تحقیقات میدانی در نهایت موفق شدند ۱۹ نفر از این متهمان و محکومان متواری را شناسایی و در چند مرحله عملیات دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان در پایان خاطر نشان کرد: متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده‌های مقدماتی برای انجام اقدامات قانونی لازم به مرجع قضائی تحویل شدند

کد خبر 6677766

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها