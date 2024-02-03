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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۱۹

دستگیری ۱۵ محکوم متواری درفلاورجان

دستگیری ۱۵ محکوم متواری درفلاورجان

اصفهان - فرمانده انتظامی فلاورجان از دستگیری ۱۵ محکوم متواری و تحت تعقیب مراجع قضائی توسط مأموران انتظامی این فرماندهی خبرداد.

سرهنگ مرتضی هادیان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح شناسایی و دستگیری محکومان متواری و تحت تعقیب مراجع قضائی توسط مأموران کلانتری ۱۲ شهر ابریشم به مرحله اجرا گذاشته شد.

وی افزود: در اجرای این طرح مأموران موفق شدند تعداد ۱۵ نفر از سارقان و محکومان متواری و تحت تعقیب مراجع قضائی را شناسایی و طی چند عملیات منسجم و هماهنگ در مخفیگاه هایشان دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان با اشاره به تحویل متهمان دساگیر شده به مرجع قضائی خاطر نشان کرد: جرایمی از قبیل سرقت، ضرب و جرح، حمل و نگهداری مواد مخدر، نزاع و درگیری، تصرف غیر قانونی، خیانت در امانت و صدور چک بلامحل از مهمترین جرایم ارتکابی محکومان متواری دستگیر شده است.

کد مطلب 6013134

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