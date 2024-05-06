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۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۳:۰۷

۴۸ محکوم متواری در فلاورجان دستگیر شدند

۴۸ محکوم متواری در فلاورجان دستگیر شدند

اصفهان- فرمانده انتظامی فلاورجان از دستگیری ۴۸ محکوم متواری و تحت تعقیب مراجع قضائی با اجرای طرح امنیت محله محور توسط مأموران انتظامی این فرماندهی خبر داد.

سرهنگ مرتضی هادیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در اجرای طرح امنیت محله محور شناسایی و دستگیری محکومان متواری و تحت تعقیب مراجع قضائی، در در دستور کار مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان فلاورجان قرار گرفت.

وی گفت: در این طرح که از تمام توان و ظرفیت کلانتری‌های شهرستان بهره برداری شده بود سرانجام ۴۸ محکوم متواری و تحت تعقیب مراجع قضائی دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان تصریح کرد: با بررسی‌های انجام شده مشخص شد متهمان متواری سوابقی مانند نگهداری و توزیع مواد مخدر، سرقت، نزاع و درگیری و برهم زدن نظم عمومی را داشته که با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 6098163

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