۴۸ محکوم متواری در فلاورجان دستگیر شدند

سرهنگ مرتضی هادیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در اجرای طرح امنیت محله محور شناسایی و دستگیری محکومان متواری و تحت تعقیب مراجع قضائی، در در دستور کار مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان فلاورجان قرار گرفت.

وی گفت: در این طرح که از تمام توان و ظرفیت کلانتری‌های شهرستان بهره برداری شده بود سرانجام ۴۸ محکوم متواری و تحت تعقیب مراجع قضائی دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان تصریح کرد: با بررسی‌های انجام شده مشخص شد متهمان متواری سوابقی مانند نگهداری و توزیع مواد مخدر، سرقت، نزاع و درگیری و برهم زدن نظم عمومی را داشته که با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.