ثبت جهانی مسجد جامع ارومیه موجب صیانت از میراث ایرانی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رسول وطن دوست پیش از ظهر پنجشنبه در دیدار با استاندار آذربایجان غربی اظهار کرد: ثبت جهانی این بنای ارزشمند نهتنها موجب صیانت بهتر از میراث اسلامی و ایرانی منطقه میشود.
وی بر ضرورت تسریع و فراهمسازی مقدمات ثبت جهانی مسجد جامع ارومیه تأکید کرد و افزود: مسجد جامع ارومیه یکی از شاخصترین بناهای مذهبی کشور است که در صورت رفع کامل موانع، میتواند در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شود.
وطن دوست همچنین ضمن تأکید بر اهمیت تاریخی و فرهنگی مسجد جامع ارومیه، گفت: بلکه زمینهساز توسعه گردشگری و رونق اقتصادی در ارومیه خواهد بود و تمامی دستگاههای اجرایی موظف هستند همکاری لازم را برای تسریع در روند آزادسازی عرصه و رفع موانع موجود انجام دهند.
این دیدار با هدف بررسی آخرین وضعیت پرونده ثبت جهانی مسجد جامع ارومیه و هماهنگی برای رفع موانع باقیمانده برگزار و بر ضرورت تسریع و فراهمسازی مقدمات ثبت جهانی این مسجد تأکید شد.
سجد جامع ارومیه یکی از آثار کهن و قدیمی شهر تاریخی ارومیه است که در خیابان اقبال این شهر قرار دارد، این مسجد در میان بازار قدیمی شهر واقع شده و یکی از ارکان اصلی بافت قدیمی شهر محسوب میشود.
برخی از محققین معتقدند این بنا ابتدا آتشکده بود و بعد از تسلط مسلمین ویران شد و سپس در قرن هفتم ه. ق بر روی آن مسجدی ساخته شد. به اعتقاد این گروه از محققین سبک تزئینات، گچ بریها، ستون بندیها و طاقهای مسجد عیناً شبیه به سبک معماری سلجوقیان است.
تاریخ تجدید بنای این مسجد معلوم نیست، اما محراب آن در تاریخ ۶۷۶ هجری قمری ساخته شده است، این مسجد به همراه سایر اجزا بافت قدیمی شهر به ویژه بازار و راستههای آن بارها مورد مرمت و بازسازی قرار گرفته است، مسجد جامع با دو در ورودی که از صحن بزرگ آن منشعب میشود، به بازار راه دارد.
