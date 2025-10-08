به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی عصر چهارشنبه در مجمع عمومی فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه و کشتی پهلوانی که با حضور نمایندگان ۳۸ کشور در ارومیه، با تاکید بر بر پتانسیل عظیم منطقه گفت: آذربایجان غربی به مقصدی ممتاز در منطقه تبدیل شده است و ما اعتقاد داریم که این استان پتانسیل تبدیل شدن به مرکز منطقهای تبادل فرهنگی ورزشهای زورخانهای را دارد.
استاندار آذربایجان غربی به جایگاه ایران به عنوان زادگاه این آیین کهن اشاره کرد و گفت: ایران سرزمینی است که در آن ورزش و ارزش از هم جدا نیستند.
وی با خوشامدگویی به میهمانان، ارومیه را شهری با دیرینگی کهن و نسلی جوان و پرانرژی توصیف کرد که گذشته را به آینده پیوند داده است و در ادامه افزود: این شهر با عشق مردمش به ورزش و میزبانی رویدادهای بینالمللی، بهویژه والیبال، شناخته میشود و شور و جوشش در ارومیه نه تنها میدان رقابت، بلکه محل همبستگی اجتماعی است.
وی، این رویداد را فراتر از یک گردهمایی ورزشی دانست و آن را نمادی از احترام متقابل فرهنگها، دوستی، همبستگی و جوانمردی میان ملتها برشمرد و تأکید کرد که ورزشهای زورخانهای آیینی برای تعالی روح انسان است که قدرت و رقابت را با اخلاق و فروتنی در هم میآمیزد؛ نیازی که جهان امروز بیش از هر زمان دیگری به آن احتیاج دارد.
استاندار با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیک استان، آذربایجان غربی را دروازه غربی ایران و نقطه تلاقی با سه کشور عراق، ترکیه و آذربایجان خواند و زیباییهای طبیعی این سرزمین از جمله کوههای سرسبز و آثار ارزشمند تاریخی مانند تخت سلیمان، مسجد جامع و قره کلیسا را مایه مباهات دانست که استان را به نمادی از تمدن پایدار بدل کرده است.
رحمانی بر پتانسیل عظیم منطقه اشاره کرد و اظهار داشت: با این ویژگیها، آذربایجان غربی به مقصدی ممتاز در منطقه تبدیل شده است و ما اعتقاد داریم که این استان پتانسیل تبدیل شدن به مرکز منطقهای تبادل فرهنگی ورزشهای زورخانهای را دارد.
