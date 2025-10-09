۲۵ مسجد تاریخی کشور ثبت جهانی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رسول وطن دوست ظهر پنجشنبه در جریان بازدید از مسجد جامع ارومیه با اشاره به تشکیل پرونده ثبت جهانی مساجد ایرانی،افزود: از میان بیش از ۱۲۰۰ مسجد تاریخی کشور، تاکنون حدود ۲۵ مسجد در قالب یک زنجیره به عنوان نمونه‌های شاخص انتخاب شده‌اند.

وی ادامه داد: این مجموعه زنجیره نمایانگر منحصر به فردی و تداوم غنای معماری ایرانی-اسلامی و تأثیر آن بر معماری مذهبی در کشورهای منطقه و دیگر نقاط جهان است.

مدیر پرونده ثبت جهانی مسجد ایرانی گفت: هدف از این طرح، معرفی مسجد ایرانی به عنوان الگویی جهانی در پیوند میان تاریخ، فرهنگ و ایمان ایرانی است.

وطن‌دوست در ادامه با تأکید بر ارزش تاریخی و فرهنگی مسجد جامع ارومیه بیان کرد: احیای صحن تاریخی، بازگرداندن عناصر اصیل معماری و ساماندهی فضای پیرامونی مسجد از برنامه‌های اصلی مرمتی است.

مساجد ایرانی الگوی جهانی در پیوند میان تاریخ و فرهنگ است

وی افزود: با توجه به احساس مسئولیت و اهتمام جدی مسئولان استان، انتظار می‌رود زمینه لازم برای قرار گرفتن این مسجد در زنجیره ثبت جهانی مساجد ایرانی فراهم شود.

وطن دوست گفت: امیدواریم با همکاری و پیگیری مسئولان استانی، موانع موجود به‌زودی برطرف شود و شرایط لازم برای ثبت جهانی مسجد فراهم شود. با توجه به ارزش تاریخی و فرهنگی مسجد جامع ارومیه انتظار می رود شرایط لازم برای ثبت جهانی این مسجد فراهم شود.

وی با بیان اینکه هدف از این طرح، معرفی مسجد ایرانی به عنوان الگویی جهانی در پیوند میان تاریخ، فرهنگ و ایمان ایرانی است، گفت: احیای صحن تاریخی، بازگرداندن عناصر اصیل معماری و ساماندهی فضای پیرامونی مسجد از برنامه‌های اصلی مرمتی است.

موانع ثبت جهانی مسجد جامع ارومیه برطرف می شود

مدیرکل میراث‌فرهنگی آذربایجان‌غربی نیز در این بازدید از آمادگی کامل مسئولان استان برای رفع موانع موجود و تسریع روند ثبت جهانی مسجد جامع ارومیه خبر داد و اظهار کرد: حضور گروه علمی و تخصصی در استان فرصت ارزشمندی برای بررسی دقیق‌تر وضعیت مسجد جامع ارومیه و هماهنگی‌های اجرایی فراهم کرده است.

مرتضی صفری، با اشاره به برگزاری جلسه با استاندار آذربایجان‌غربی اعلام کرد: استاندار استان آمادگی کامل خود را برای رفع الحاقات و موانعی که پیش‌تر مانع ثبت جهانی این مسجد شده بود، اعلام کرده است.

وی خاطرنشان کرد: براساس صورت‌جلسه‌ای که با امضای تمامی مسئولان مرتبط تهیه شده، مقرر شده است در دو ماه آینده تعهدات لازم از سوی دستگاه‌های اجرایی انجام گیرد تا مسجد جامع ارومیه، به‌عنوان یکی از فاخرترین آثار مذهبی و تاریخی ایران، در فهرست آثار جهانی یونسکو ثبت شود.