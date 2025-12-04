  1. استانها
  2. سمنان
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۴

سرقت از قطعات ۲۳ و ۲۴ مسکن مهر سمنان؛ ۲ متهم دستگیر شدند

سرقت از قطعات ۲۳ و ۲۴ مسکن مهر سمنان؛ ۲ متهم دستگیر شدند

سمنان- فرمانده انتظامی سمنان از سرقت از قطعات ۲۳ و ۲۴ مسکن مهر سمنان خبر داد و گفت: با تلاش ماموران دو متهم دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین عرب ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی سمنان با بیان اینکه در پی وقوع چندین فقره سرقت قطعه‌های ۲۳ و ۲۴ مسکن مهر سمنان موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت، بیان کرد: مأموران کلانتری ۱۲ مسئول رسیدگی پرونده شدند.

وی با بیان اینکه این دو ساختمان همان بلوک‌های معروف ناایمن مسکن مهر سمنان هستند، افزود: به دلیل ترک خوردگی و احتمال ریزش در دولت سیزدهم تخلیه شد تا فاجعه‌ای رخ ندهد.

فرمانده انتظامی سمنان با بیان اینکه این ساختمان‌ها خالی از سکنه بودند، ابراز داشت: پلیس با به کارگیری تجهیزات فنی موفق به شناسایی سارقان شد.

عرب با بیان اینکه طی عملیات غافلگیرانه دو متهم پرونده دستگیر شدند، تصریح کرد: یکی از آنها به انجام ۱۰ فقره سرقت اعتراف و روانه زندان شد.

وی با بیان اینکه بخشی از اموال مسروقه به مال‌باختگان تحویل داده شد، افزود: مجرم دوم نیز به جرم خود اعتراف و راهی زندان شده است.

کد خبر 6677785

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها