سرقت از قطعات ۲۳ و ۲۴ مسکن مهر سمنان؛ ۲ متهم دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین عرب ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی سمنان با بیان اینکه در پی وقوع چندین فقره سرقت قطعه‌های ۲۳ و ۲۴ مسکن مهر سمنان موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت، بیان کرد: مأموران کلانتری ۱۲ مسئول رسیدگی پرونده شدند.

وی با بیان اینکه این دو ساختمان همان بلوک‌های معروف ناایمن مسکن مهر سمنان هستند، افزود: به دلیل ترک خوردگی و احتمال ریزش در دولت سیزدهم تخلیه شد تا فاجعه‌ای رخ ندهد.

فرمانده انتظامی سمنان با بیان اینکه این ساختمان‌ها خالی از سکنه بودند، ابراز داشت: پلیس با به کارگیری تجهیزات فنی موفق به شناسایی سارقان شد.

عرب با بیان اینکه طی عملیات غافلگیرانه دو متهم پرونده دستگیر شدند، تصریح کرد: یکی از آنها به انجام ۱۰ فقره سرقت اعتراف و روانه زندان شد.

وی با بیان اینکه بخشی از اموال مسروقه به مال‌باختگان تحویل داده شد، افزود: مجرم دوم نیز به جرم خود اعتراف و راهی زندان شده است.