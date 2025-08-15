  1. استانها
۲۴ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۲۴

دستگیری سارقان کابل برق بالابر در سمنان؛ متهمان تبعه خارجی بودند

سمنان- فرمانده انتظامی سمنان از دستگیری سارقان کابل برق بالابر در شهرک کوهسار سمنان خبر داد و گفت: متهمان از تبعه خارجی بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس عرب ظهر آدینه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی سمنان با بیان اینکه برای توقف چرخه سرقت در این شهرستان تلاش می‌شود، ابراز داشت: به این منظور ضایعاتی‌های شهرستان رصد و پایش می‌شوند.

وی با بیان اینکه مأموران کلانتری ۱۲ مسکن مهر در راستای همین مأموریت ذاتی هنگام رصد ضایعاتی‌ها متوجه مورد مشکوک شدند، افزود: دو تبعه خارجی مورد بازرسی قرار گرفتند.

فرمانده انتظامی سمنان از وسایل متهمان مقادیری سیم و کابل برق بالابر کشف کرد، ابراز داشت: این متهمان به انجام سرقت از صاحب کار خود اعتراف کردند.

عرب در ادامه تصریح کرد: این دو تبعه خارجی طی بازجویی‌های فنی به انجام چهار فقره سرقت در منطقه شهرک کوهسار سمنان اعتراف کردند.

وی افزود: پرونده متهمان تشکیل و برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی شهرستان سمنان ارجاع داده شده است.

